Apple brengt weer vier nieuwe iPhones uit met nog betere camera’s. Daarbij viel op dat de nieuwe iPhone 13-modellen dezelfde A15 Bionic-processor krijgen als de nieuwe iPad Mini. Er was er geen nieuws over de nieuwe Airpods, hoewel dat wel verwacht werd. De Apple watch series 7 verandert minder dan verwacht en kun je deze herfst pas later bestellen. De nieuwe iPhones en iPads kun je deze week al bestellen en op 20 september komen ook iOS 15 en iPadOS 15 uit. HCC!apple-vrijwilliger Bert van Dijk bezocht Apple’s keynote en zet alle informatie op een rij.







Meer snelheid en twee keer zoveel opslagruimte met de iPad 2021, vanaf 389 euro

Veel meer opslagruimte in goedkoopste iPad

Uiterlijk en qua prijs verandert er bij de goedkoopste iPad niets. Het geheugen van de iPad 2021 is gelukkig wel verdubbeld tot 64 GB. Ook fijn zijn het verbeterde scherm en dat de camera aan de voorkant nu ook de Center Stage-functie van de ipad Pro krijgt. Daardoor blijf je ook bij beweging voor de camera altijd duidelijk in beeld. Door de upgrade naar de A13-processor wordt de iPad 20% sneller en is daarmee volgens Apple nu driemaal zo snel als de meest verkochte Chromebook en zesmaal zo snel als een Android-tablet.



Als je meer dan 64 GB opslagruimte nodig hebt, dan kun je vanwege de meerprijs van de 256 GB-versie waarschijnlijk beter de nieuwe iPad Mini kopen, die je via de usb-c-aansluiting kunt koppelen aan een snelle externe ssd.



Op de iPad Mini kun je snel iets opschrijven met de Apple Pencil 2

iPad Mini; grootste upgrade ooit

De iPad Mini 2021 ziet er nu met de smalle schermranden uit als een miniversie van de iPad Air 2020. Ondanks het grotere 8,3 inch-scherm is het handzame formaat niet gewijzigd. Door de rechte zijkant kun je de Apple Pencil 2 aan de zijkant bevestigen. Ook heeft de iPad Mini op de rechte bovenkant Touch ID op de aan/uit knop en een 10x zo snelle usb-c-aansluiting. Hierop kun je eenvoudig een ssd-schijf, camera of monitor aansluiten. Met de meegeleverde 20W oplader is je iPad ook veel sneller opgeladen.

Verrassend is dat de iPad Mini dezelfde A15-processor krijgt als de iPhone 13-modellen. Daarmee beschikt de iPad Mini over een snellere en zuinigere processor dan de grotere en duurdere iPad Air 2020. Ten opzichte van de vorige iPad Mini met de A12 Bionic-processor is de nieuwe iPad Mini 40% sneller en de grafische processor is zelfs 80% sneller! Verder is prettig dat de iPad Mini beschikt over stereospeakers en Wi-Fi 6. Ook de camera’s op de iPad Mini zijn weer iets beter gemaakt en de camera aan de voorkant ondersteunt nu ook de handige Center Stage-functie waardoor je minder snel uit beeld raakt. Ook het lcd-scherm is iets verbeterd en kan nu de kleuren aanpassen aan de omgeving.

Nieuwe iPads zijn nu al te koop

Zowel de basis-iPad als de nieuwe iPad Mini kun je nu al online bestellen voor onderstaande prijzen met 64 GB opslagruimte. Voor de versies met 256 GB opslagruimte betaal je 170 euro extra.

● iPad (2021 Wifi): € 389,-

● iPad (2021 4G): € 529,-

● iPad mini (2021 Wifi): € 559,-

● iPad mini (2021 5G): € 729,-



Apple Watch met groter scherm

De nieuwe Apple Watch series 7 krijgt een 20% groter scherm en een mini-toetsenbord waarmee je ook een reactie kunt intypen. Het uiterlijk verandert minder dan algemeen werd verwacht. Het voordeel hiervan is in elk geval dat je dezelfde polsbandjes kunt blijven gebruiken. Het opladen gaat 33% sneller. In drie kwartier is je watch al voor tachtig procent opgeladen en na acht minuten opladen heb je genoeg stroom voor 8 uur slaap tracking.

De Apple Watch Series 7 is vanaf de herfst verkrijgbaar en ook lijkt het erop dat je dan in Nederland versies met mobiel internet kunt kopen. Er is nog geen exacte releasedatum bekendgemaakt.







In WatchOS 8 stelt je Apple Watch automatisch een workout voor bij het fietsen

Het nieuwe watchOS 8-besturingssyteem verschijnt op 20 september, biedt tijdens workouts ook ondersteuning voor automatische fietsdetectie en berekent nauwkeuriger je calorieverbruik op een e-bike. Als je bij het fietsen valt, kun je met je Apple Watch hulp oproepen. En voor extra veiligheid kan je Apple Watch je snelheid en afgelegde afstand hardop voorlezen.







De iPhone 13 is leverbaar in vijf kleuren met diagonaal geplaatste camera’s

iPhone 13 (+Mini) met langere accuduur

Alle iPhone 13-modellen krijgen een 20% smallere notch (de zwarte uitsparing bovenaan het scherm) een A15 Bionic-processor, meer 5G banden, betere schermen en camera’s. Door een zuinigere processor en kleinere onderdelen is de accu groter en heeft de iPhone Mini een 1,5 uur langere accuduur en blijft de iPhone 13 zelfs 2,5 uur langer werken dan de iPhone 12.

De OLED-schermen zijn 28% helderder, wat prettig is in een lichte omgeving. De iPhone 13 en iPhone 13 Mini beschikken weer over twee camera’s die nu schuin tegenover elkaar staan. De 12 MP-ultragroothoeklens laat 47% meer licht door. Fijn is ook dat je met die lens ook al vanaf 2 cm een macrofoto kunt maken van een insect, bloemknop of waterdruppel. Verder tref je de optische beeldstabilisatie van de iPhone 12 Pro nu ook aan op de iPhone 13 en iPhone 13 Mini. Met de Cinematic Mode maak je eenvoudig iets anders in het beeld scherp. Dit kun je ook achteraf nog aanpassen en het werkt helemaal automatisch als een persoon aan het woord is.

Vanaf vrijdag 17 september kun je de iPhone 13 in vijf nieuwe kleuren bestellen voor onderstaande prijzen. Op 24 september is hij dan beschikbaar! De iPhone 13 Mini-modellen zijn 100 euro goedkoper.

● iPhone 13: € 909,- (128 GB)

● iPhone 13: € 1279,- (256 GB)

● iPhone 13: € 1509,- (512 GB)



De iPhone 13 Pro en Max pro is leverbaar in deze vier kleuren

iPhone 13 Pro (+Max Pro) met vloeiend Promotion-scherm

Beide Pro-modellen hebben bovendien een OLED scherm met Promotion. De iPad Pro-modellen hebben al enkele jaren promotion-schermen waarbij de verversing van het scherm varieert. Bij veel beweging verversen de Phone 13 Pro-schermen heel snel wat zorgt voor heel vloeiende beelden. Bij weinig beweging zorgt een lage frequentie voor een lager stroomverbruik. De accu van de iPhone 13 Pro gaat 1,5 uur langer mee en de iPhone 13 Pro Max blijft zelfs 2,5 uur langer werken. Ook de camera’s zijn sterk verbeterd met slowmotion filmen in macrostand, een 77mm-telefotolens en een ultragroothoeklens die 92% meer licht opvangt. Alle camera’s zijn nu geschikt om in de nachtmodus foto’s te maken bij heel weinig licht. Met deze combinatie kun je optisch tot 6x zoomen. Dankzij ProRes kun je met een betere kwaliteit in 4K filmen. Dit ProRes-formaat wordt veel gebruikt door gebruikers van Final Cut Pro en neemt door de hogere kwaliteit meer ruimte in beslag. Als je veel wil gaan filmen in dit formaat, is het dus wel zaak om een iPhone te kiezen met wat extra opslagruimte. Bij de Pro-modellen kun je naast de basisversie met 128 GB ook kiezen voor versies met 256, 512 of 1024 GB. Het ProRes-formaat komt beschikbaar in een latere versie van iOS 15.

Vanaf vrijdag 17 september kun je de iPhone 13 Pro in vier kleuren bestellen voor onderstaande prijzen. Op 24 september is hij dan beschikbaar! Voor de iPhone 13 Pro Max-modellen geldt een meerprijs van 100 euro.

● iPhone 13 Pro: € 1159,- (128 GB)

● iPhone 13 Pro: € 1279,- (256 GB)

● iPhone 13 Pro: € 1509,- (512 GB)

● iPhone 13 Pro: € 1739,- (1 TB)



TIP: Ontvang elke maand automatisch nieuwe iPhone- en iPad-tips door HCC!apple toe te voegen aan je HCC-lidmaatschap.