De staat Texas heeft een wet aangenomen die social media verbiedt om gebruikers van hun platformen te verbannen op basis van hun politieke uitspraken. Prominente Republikeinse politici beschuldigen Facebook, Twitter en andere sociale media er al langer van dat zij censuur toepassen op conservatieve meningen. Ze verwijzen daarbij vooral naar het verbannen van oud-president Trump na de bestorming van het Capitool afgelopen januari.



Gouverneur Greg Abbott van Texas ziet hierin een gevaarlijke tendens, zo zei hij tijdens het ondertekenen van de nieuwe wet. “Sociale media zijn de openbare marktpleinen van vandaag en ze moeten een plek zijn voor een gezond politiek debat waar informatie vrijelijk kan stromen,” zo zei Abbott. “Maar ik zie een gevaarlijke tendens bij sociale media dat zij vooral conservatieve standpunten en meningen het zwijgen willen opleggen.”

Vrije meningsuiting

De genoemde sociale media ontkennen dat zij een politieke agenda hebben, maar stellen dat zij volgens hun gebruikersvoorwaarden wel de verantwoordelijkheid hebben om oproepen te blokkeren die oproepen tot geweld of die structureel desinformatie verspreiden.

Beide kampen beroepen zich in deze discussie op het recht op vrije meningsuiting. Conservatieve politici zeggen dat de sociale media het vrije woord censureren. Critici van de nieuwe wet stellen juist dat dat de overheid nu wil voorschrijven welke content particuliere bedrijven op hun eigen platformen moeten plaatsen. “Deze wet dwingt websites om obscene, antisemitische, racistische en haatdragende content op hun platformen toe te staan”, schrijft Steve DelBianco van belangenorganisatie NetChoice. “Het modereren van social-mediaberichten is cruciaal om het internet veilig te houden.”



De wet moet in december van kracht worden, maar naar verwachting zal hij nog aangevochten worden. Texas is overigens niet de eerste Amerikaanse staat die zijn grip op social-mediaplatformen wil verstevigen. In mei zou er in Florida een wet in werking treden die sociale media verbiedt om gebruikersaccounts langer dan veertien dagen te blokkeren. De federale rechter stak echter een stokje voor deze wet.









Een tweet van gouverneur Greg Abbott uit februari, waarin hij drie nieuwe – inmiddels omstreden - wetten aankondigt.