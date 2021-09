In het montuur van de Ray-Ban Stories-bril zijn twee 5 megapixel-camera’s verwerkt voor foto en video. Op de rechterpoot zit een drukknop waarmee je de camera’s bedient. Wanneer ze actief zijn, schijnt een wit led-lampje naast de camera, zodat anderen kunnen zien dat ze worden gefilmd of gefotografeerd. Behalve met die knop, kunnen de camera’s ook worden geactiveerd door “Hey Google, maak een foto (of video)” uit te spreken. Daartoe dienen de drie microfoons die in het montuur zijn ingebouwd voor telefoongesprekken, audio-opnames en spraakcommando’s. Zo kun je de bril dus handsfree bedienen, telefoongesprekken voeren, maar ook muziek luisteren. Algoritme zouden de achtergrondgeluiden wegfilteren, met volgens Facebook hetzelfde resultaat als een koptelefoon. Bluetooth 5.0 verbindt de bril met je smartphone.



De filmpjes zijn gelimiteerd tot dertig seconden en worden automatisch opgeslagen in de bijbehorende Facebook view-app voor Android en iOS. Van daaruit kun je ze delen met je volgers op de diverse sociale media-platformen. Live-streamen met de bril is er dus nog niet bij, maar is wellicht een volgende stap.





Augmented?

Facebook is al jaren bezig met zijn slimme bril. Het bedrijf wil eigenlijk toe naar brillen die voor augmented reality kunnen worden gebruikt, waarbij beelden op de binnenkant van de glazen worden geprojecteerd. Zover is het bedrijf echter nog niet, en in een interview met de BBC zegt Facebooks hoofd augmented en virtual reality Andrew Bosworth dat deze bril vooral bedoeld is als eerste stap om “een dialoog” aan te gaan met het publiek, te kijken wat klanten daadwerkelijk willen en ze te laten wennen aan het idee van een camera-bril. Tot die tijd lijkt de Ray-Ban Stories meer op een chique versie van de Snapchat-bril Spectacles die al een paar jaar op de markt is.



De Stories-bril is leverbaar in drie verschillende Ray-Banmodellen: de klassieke Wayfarer, het Round- en het Meteor-model in zowel donkere, heldere als meekleurende glazen. In totaal zijn er twintig configuraties beschikbaar. De prijzen gaan vanaf 329 euro voor het simpelste model en lopen op tot 409 euro voor de duurste versie. Hij is vooralsnog alleen verkrijgbaar in de grote Engelstalige landen en in Italië, Nederlanders kunnen voorlopig op de website van Ray-Ban terecht.