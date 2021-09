Chip-tekort

De grote onzekerheid die onbeantwoord blijft, is het tekort aan computerchips. Heeft Apple hier ook last van bij de productie van de nieuwe iPhone of de nieuwe lijn van Apple Watches? Dit is een vraag die voor nu onbeantwoord blijft. Apple geeft aan voor de productie van de iPhone hier geen last van te hebben. Dit in tegenstelling tot de productie van de M1-chip. Hier geeft Apple aan dat er een kleine vertraging verwacht wordt.



Zelfde design, nieuwe features

De looptijd van een Apple iPhone design ligt rond de 3 jaar. En ontwerp voor de iPhone 13 zal daarom gelijk blijven aan de iPhone 12. Wellicht met enkele kleine aanpassingen. Denk daarbij aan de notch die iets kleiner zal worden. Dit zal worden doorgevoerd op alle 4 de modellen. Uit betrouwbare bronnen is naar voren gekomen dat Apple dit jaar een scherm met een hogere verversingsnelheid in de iPhone zal komen. Een display van 120hz van op de Pro-modellen geïmplementeerd worden. De instap modellen van de iPhone, vermoedelijk de iPhone 13 mini en de iPhone 13, zullen deze displays niet krijgen. Verder zullen de accuduur en de camera's aangepakt worden. De accuduur zal erop vooruitgaan. Ook de camera's zullen een lichte upgrade krijgen. Ook de upgrade van de chip zal dit jaar niet anders zijn. De iPhone zal sneller en sterker zijn dan het model van vorig jaar.



Game en entertainment

Apple zet de laatste tijd hard in op Apple-services. Apple levert een abonnement genaamd ONE waar alles in zit. Apple tv, Music, Arcade en cloudopslag. Het zal ook geen verrassing zijn als Apple bij de aanstaande keynote hier meer aandacht aan besteedt. De synergie tussen de hardware van Apple tv en de nieuwe iPhone 13 zullen meer aandacht krijgen. Ook zal Aracade gaming op de iPhone meer aandacht krijgen, misschien door software-ondersteuning of accessoires die Apple gaat leveren.

Mis niks

De nieuwe keynote staat gepland voor 14 september om 19:00 uur Nederlandse tijd. Dan zal Apple de nieuwe lijn van iPhone toestellen en Watches onthullen. De keynote is via de site van Apple en YouTube te bekijken.