WhatsApp gaat prat op zijn privacy-beleid. De berichten-app met meer dan twee miljard gebruikers claimt dat alle berichten end-to-end versleuteld zijn en dat alleen de ontvanger het bericht kan lezen. Zelfs de dienst zelf kan niet bij de inhoud, zoals je hiernaast in de schermafbeelding van WhatsApp's privacy-pagina ziet gesteld. En in 2018 verklaarde Facebook-CEO Mark Zuckerberg tegenover de Amerikaanse senaat nog over zijn dochterbedrijf: “Wij zien geen enkele WhatsApp-content.”



Dit privacy-argument waarop de dienst zich laat voorstaan, blijkt echter niet te kloppen, zo onthult ProPublica in een uitgebreid artikel. WhatsApp huurt ruim duizend medewerkers in die in kantoren in Austin (Texas, VS), Dublin en Singapore de hele dag bezig zijn met het scannen van berichten. Volgens het “onafhankelijke, non-profit nieuwscollectief” ProPublica scannen deze medewerkers continue met speciale Facebook-software en algoritmes een stroom van miljoenen privéberichten, foto’s en video’s en markeren alles wat WhatsApp als “illegale content” beschouwt. Onderwerpen van inspectie zijn onder andere spam, fraude, kinderporno en potentieel terroristisch gevaar.



Rapporteren

De catch zit hem in de Rapporteer contact-functie. Wanneer iemand jou een onwelgevallig bericht stuurt, kun je die afzender niet alleen blokkeren maar ook rapporteren bij WhatsApp (zie onder). De teksten en beelden van die afzender vallen daarna niet meer onder het zelfverklaarde privacy-regime van de berichten-app. Deze worden doorgestuurd, waarna WhatsApp de berichten tegen het licht houdt, de overtreders kan schorsen en de inhoud van de berichten ook kan doorsluizen naar opsporingsinstanties.







Carl Woog, directeur communicatie van WhatsApp, geeft tegenover ProPublica toe dat het medewerkers van externe bedrijven inhuurt die de berichten beoordelen, de “grootste overtreders” identificeren en hun account verwijderen. “Maar wij beschouwen dit niet als het modereren van content”, zegt Woog, “dat is een term die we bij WhatsApp eigenlijk niet kennen.”

WhatsApp beroept zich erop dat de dienst alleen maar beoogt gebruikers te beschermen tegen mensen die illegale content verspreiden. ProPublica ontdekte echter dat ook een rechtszaak tegen een klokkenluider die zwartgeld-transacties bij Amerikaanse banken onthulde, is gevoerd met behulp van WhatsApp-berichten.