Op zondag 5 september en vandaag kreeg HCC verontruste berichten binnen van leden over een e-mail die lijkt vanuit HCC te zijn verstuurd. De mails met als zogenaamde afzender ‘Hccnet Mail’ bevatte een instructie om het account te updaten met daarachter een weblink. Onderaan sloot het bericht af met de afzender ‘Klantcontactcentrum hccnet’.











Let op: deze mails zijn spam! Ze zijn niet door HCC verstuurd en hebben niets met de vereniging te maken. HCC heeft ook geen Klantcontactcentrum, alleen een ledenadministratie.



In de afbeelding hieronder kun je aan het echte verzendadres tussen de haakjes (< …>) zien dat dit geen mailadres van HCC is. Het betreft hier een spam-actie, waarbij de spammers valse mails versturen die gegenereerd worden met behulp van het adresboek van een geïnfecteerde gebruiker.







Klik niet op de link in de e-mail en verwijder deze mail direct.

Heb je wel op de link geklikt?

Verander dan voor de zekerheid je HCC-wachtwoord. Log in op je HCC-account en klik op hcc.nl onder het kopje Vereniging naar Mijn gegevens. In het meest rechter tabblad zie je de optie Wachtwoord wijzigen.

Dit soort phishing-mails zijn helaas niet te voorkomen. Wees dus altijd kritisch op de afzender van een e-mail en klik nooit zomaar op een link. Voor de zekerheid kun je altijd je muis over een link bewegen zónder erop te klikken. Linksonder op je computerscherm zie je dan het daadwerkelijke adres waar de link naartoe verwijst. Op een smartphone of tablet zonder muis tik je op de afzender bovenaan het bericht of houd je deze ingedrukt (afhankelijk van je apparaat). Je kunt dan de details van de afzender bekijken.