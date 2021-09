Segway kennen we van de elektrische steps en scooters en uiteraard van de Personal Transporter, het transportmiddel met zijn twee grote wielen waarop je rechtop staat. Het Amerikaanse bedrijf komt nu met een ‘robotgrasmaaier 2.0’, een die niet langer gebonden is aan signaaldraden die de grenzen van het gazon aangeven. Deze Navimow gebruikt het global positioning system (gps) om op koers te blijven en zijn territorium niet te verlaten. Het zogenoemde Exact Fusion Locating System stuurt de grasmaaier aan met een nauwkeurigheid van twee centimeter.







Volgens Segway komt zijn nieuwe product tegemoet aan het grootse nadeel van robotmaaiers, namelijk de “complexe installatie van begrenzingsdraden” die de grasmaaier vertellen dat hij om moet keren. Maar in deze tijd van slimme technologie is die claim natuurlijk niet voldoende. Daarom hobbelt de Navimow niet zoals andere kriskras over het gazon, maar beschikt hij over een intern algoritme, dat de meest efficiënte manier zou moeten uitrekenen om het gras te maaien.

Huisdier-veilig

De eerste keer moet de eigenaar mee om met de bijgeleverde app in de hand de robot te instrueren. In die app kan de gebruiker de maaihoogte instellen, de exacte grenzen van de tuin opgeven en tuinmeubels en bloemenperkjes intekenen. Bij incidentele obstakels, zoals verdwaalde ballen, kinderen en huisdieren, stoppen de maaibladen automatisch en keert de maaier om. De Navimow produceert slechts 54 decibel, kan hellingen tot 45 graden aan, is IPX 6-waterbestendig, keert bij regen terug naar zijn oplaadstation, maar onthoudt waar hij daarvoor gebleven was.





Allemaal leuke features die ervoor zorgen dat de Navimow ook flink aan de prijs gaat zijn, wanneer hij eenmaal geleverd gaat worden (datum nog niet bekend), omgerekend tussen de 1200 en 2500 euro. De prijs is onder meer afhankelijk van de batterij: van 5,2 Ah voor een gazon van maximaal 500 m2 tot 10,4 Ah voor maximaal 3000 m2. Bij de duurdere modellen komt er naast gps ook nog een jaar 4G-dekking bij.