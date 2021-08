In mei vorig jaar raakte een 49-jarige fietser in Katwijk ernstig gewond toen een drone haar in het gezicht raakte. Het slachtoffer heeft daaraan blijvend oogletsel overgehouden. De bestuurder van de drone verklaarde bij de politie dat zijn drone door de wind werd weggeblazen, waardoor die onbedoeld boven het fietspad terecht kwam. Toen hij de drone probeerde weg te sturen, kwam deze in het gezicht van de vrouw die daar zojuist kwam aanfietsen.

Geen toestemming

Volgens het Openbaar Ministerie heeft de man gevaar veroorzaakt doordat hij zijn drone niet onder controle had. Bovendien gebeurde dit binnen een straal van drie kilometer van het zweefvliegveld Valkenburg, waarvoor toestemming nodig was om met een drone te vliegen. Deze toestemming had de bestuurder niet. Hij verklaarde dat hij de regels voor het besturen van een drone niet kende en daar ook nooit onderzoek naar had gedaan. Dit maakt hem volgens de officier van justitie niet minder strafbaar. Wel heeft de officier rekening gehouden met het feit dat de dronevlieger zich schuldbewust heeft opgesteld en met het slachtoffer een betalingsregeling heeft afgesproken om haar letselschade te vergoeden.

De officier vroeg daarom om een schuldigverklaring zonder strafoplegging en de kantonrechter is daar vandaag in meegegaan.

Regels

In zijn verklaring wijst het Openbaar Ministerie op de regels voor het vliegen met drones en omschrijft het de dronebestuurder nadrukkelijk als “piloot-op-afstand”. Ook verwijst het OM naar de websites godrone.nl en de rijksoverheid voor de specifieke regelgeving. Op drones.hcc.nl staat natuurlijk ook meer informatie over het leren vliegen met drones en het verkrijgen van de benodigde dronebewijzen.