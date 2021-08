Advertorial - Mobiele pinautomaten zijn vandaag de dag niet meer weg te denken uit onze samenleving. Niet gek dat je ze inmiddels op allerlei plekken tegenkomt. Zo beschikt vrijwel iedere horecagelegenheid over één of meerdere mobiele betaalterminals. Wil je ook een mobiel pinapparaat gebruiken? Dan kun je er eentje kopen. Huren behoort eveneens tot de mogelijkheden. In deze tekst vertellen wij jou of het beter is om een mobiele pinautomaat te kopen of te huren.

Koop een mobiel pinapparaat

Wil je het jouw klanten makkelijker maken om af te rekenen? Koop dan een mobiel pinapparaat. Het kan zijn dat je schrikt van de aanschafprijs. Toch weegt dit nadeel niet op tegen de vele voordelen die zo’n apparaat met zich meebrengt. Je kunt de pinautomaat immers op verschillende plekken gebruiken. Daarbij komt dat jouw klanten bij de meeste mobiele pinapparaten tegenwoordig contactloos af kunnen rekenen. Zij hoeven dan hun pas niet langer in het apparaat te steken, maar deze er enkel tegenaan te houden. De betaling wordt hierdoor een stuk sneller afgerond. Hierdoor neemt betalen aanzienlijk minder tijd in beslag. Dit is niet alleen gunstig voor jouw klanten, maar ook voor jou als ondernemer. Jouw personeel is immers minder tijd kwijt aan het betaalproces.

Wanneer een pinapparaat huren?

Een mobiel pinapparaat kopen is handig als je er veelvuldig gebruik van maakt. Horecagelegenheden kopen daarom vaak zo’n apparaat. Niet gek, want zij gebruiken de pinautomaat dagelijks om gasten af te laten rekenen. Toch zijn er ook genoeg situaties denkbaar waarin het niet ideaal is om een mobiele betaalterminal van myPOS aan te schaffen. Dit is bijvoorbeeld het geval bij een festival dat eenmaal per jaar georganiseerd wordt. Een pinautomaat wordt dan slechts één of een paar dagen per jaar gebruikt. Daarom vind je het mogelijk zonde om er eentje te kopen.

Ben je van plan een mobiel pinapparaat maar een paar keer per jaar te gebruiken? Dan betekent dit niet dat je bezoekers van het festival niet kunt laten pinnen. Nee, want je kunt tegenwoordig namelijk ook een mobiele pinautomaat huren. Je betaalt dan alleen een vergoeding voor de periode waarin je het apparaat gebruikt. Gaat het om een jaarlijks terugkerend festival of evenement? Dan is kopen vaak voordeliger. Het apparaat is dan immers van jezelf, waardoor je niet continu huur hoeft te betalen voor het gebruik van een pinapparaat.

Waar koop je een pinautomaat?

Een mobiel pinapparaat kopen brengt de nodige voordelen met zich mee. Doordat zo’n apparaat draadloos is, ben je niet langer afhankelijk van een vaste locatie. Hierdoor kun je er op verschillende plekken gebruik van maken. Ben je overtuigd van de voordelen? Dan wil je mogelijk weten waar je een mobiele pinautomaat koopt. Je kunt een kijkje nemen op de website van POS. Door het grote aanbod is hier voor iedereen een geschikt mobiel pinapparaat te vinden.