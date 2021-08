Deze pods zijn een vervanging voor de wifi-extenders die Ziggo tot nu toe leverde, maar hebben wel een extra functionaliteit: geplaatst in een wandcontactdoos meten zij de netwerkactiviteit en kiezen ze vervolgens het beste wifikanaal voor een optimaal signaal. De software scant daartoe actief de wifi-band naar andere apparaten en netwerken, meet deze door en kiest vervolgens voor het sterkste signaal, bij voorkeur op een vrij kanaal. Hiertoe maken de pods gebruik van een algoritme, dat 24 uur inregeltijd nodig heeft om tot de optimale prestaties te komen. Smartwifi noemt Ziggo deze functie en er hoort ook een Smartwifi-app bij voor Android en iOS. Wie gebruikmaakt van deze dienst en app, accepteert dus dat de provider voortdurend ‘meekijkt’ op zijn wifinetwerk.

De Smartwifi Pods zijn te koop bij Ziggo voor € 59,- per stuk, € 99,- per twee of € 158,- per drie. Huren kan ook voor € 1,25 per exemplaar per maand. De nieuwe mesh-functionaliteit werkt overigens alleen bij de witte Connectbox-modems van Ziggo. Daarvan heeft de provider er in Nederland sinds 2016 naar eigen zeggen twee miljoen van uitgeleverd. Klanten met een ouder modem die toch een mesh-thuisnetwerk willen opzetten, verwijst Ziggo naar de TP-Link wifipunten die de provider ook levert.