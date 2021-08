Joomla is een bekend en gratis opensource contentmanagementsysteem (CMS) voor het maken van websites. Sinds vandaag is de nieuwste versie Joomla! 4.0 te downloaden, lees hier over de nieuwe functies.

Voor het bouwen van een website zijn er tal van contentmanagementsystemen (CMS) beschikbaar, zowel gratis als betaalde versies. Joomla is een bekend en gratis opensource CMS, gebouwd en onderhouden door een sterke community vrijwilligers die robuuste, veilige en makkelijk te gebruiken software willen maken. Ook veel hostingproviders zoals Strato bieden Joomla aan als CMS. Volgens Joomla zelf zijn er in de afgelopen jaren ruim 125 miljoen downloads geweest, meer dan 6500 extensies wereldwijd, ruim 2,5 miljoen websites wereldwijd gebaseerd op Joomla en zijn er dik 1.500 vrijwilligers wereldwijd.

Joomla: meer pluspunten

Verder zijn documentatie & videotraining gratis beschikbaar en maken het Layout & Overrides-systeem en ingebouwde uitbreidbare functies het gemakkelijk om oplossingen op maat te maken. Bovendien kun je makkelijk goede kwaliteits-integratoren en -ontwikkelaars vinden en inhuren.

Prettig is het feit dat Joomla een opensource systeem is, dus de broncode is toegankelijk is en ontwikkelaars kunnen bugs snel vinden en oplossen en ze kunnen alles te weten komen en de functionaliteit toevoegen die nodig is. Ten slotte heb je (waarschijnlijk) lagere kosten, omdat je een bredere groep ontwikkelaars hebt om in te huren.

We kijken hieronder naar een aantal functies van Joomla4You, zoals ook hier te lezen valt..

Joomla4SEO

Met zoekmachine-optimalisatie kom je snel bovenaan iedere zoekmachine met Joomla 4. Het zorgt voor SEO zodat je je erop kunt focussen dat je geweldige inhoud de aandacht krijgt. SEO gebouwd in de pagina betekent dat je de juiste paginastructuur krijgt zonder extra extensies.



Joomla4Design

Een opnieuw ontworpen beheergedeelte versnelt het aanmaken van inhoud. Een verbeterd mediabeheer en een bijgewerkte tekstverwerker maken het mogelijk mooie websites te ontwerpen en bouwen. Artikel-templates helpen jou en je collega's om je aan het pagina-ontwerp te houden.

Joomla4Search

Laat je bezoekers je content snel en efficiënt vinden. Joomla 4 zoeken is geavanceerd en instelbaar. Met een actieve indexering, eenmaal geïndexeerd voegt het content toe als het wordt aangemaakt, hoef je niet anders te doen als je concentreren op het aanmaken van geweldige content.

Joomla4Emails

Aan te passen e-mailtemplates versnellen het proces van site-implementatie en -personalisatie. Pas de sitemails aan aan je merk. Gebruik de kenmerkende stijl van je site om met je gebruikers te communiceren bij het verzenden van e-mails vanaf de site.

Joomla4Workflows

Via workflows kun je een onbeperkt aantal processen definiëren, om het maken van content, van idee tot gelikte publicatie, op een gedefinieerde, gecontroleerde wijze uit te voeren. Workflow plugins creëren een krachtig ecosysteem waarmee het maken van content versneld wordt.

Joomla4Speed

Met Joomla 4 profiteer je van de verbeterde performance. Snelheid is een van de top factoren bij conversies. Of de site nu e-commerce is of als je de aanmeldingen wilt verhogen. Joomla 4 geeft je site het zetje dat het nodig heeft.

Joomla4Accessibility

Joomla 4 biedt het bovenste beste op het gebied van toegankelijkheid. Al de bezoekers van je website hebben daar profijt van. Layout, contrast en de infrastructuur hebben alle ingebouwde toegankelijkheid. Joomla 4 gaat voor W3C Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 (met AA compliance).

Joomla4Security

Het hebben van een site met goed geschreven, de nieuwste van het nieuwste code helpt je veilig te blijven. Joomla 4 bevat veel wijzigingen, ontworpen om de veiligheid te maximaliseren en hackers buiten te houden. De overgang naar Joomla 4 is een wijs besluit.