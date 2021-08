Apple heeft aangekondigd dat het iPhones op kinderporno wil scannen. Het scannen op kinderporno gebeurt nu vooralsnog in de cloud, maar Apple wil het dus op de iPhones zelf doen, vooralsnog eerst in de VS.

Het doorzoeken op kinderporno gebeurt door veel techbedrijven als Google en Microsoft al in de cloud, namelijk als je je foto's uploadt naar een clouddienst als Google Drive of Microsoft Onedrive. Het doorzoeken op een smartphone is echter nieuw en mag dat überhaupt? Vooralsnog heeft de aankondiging alleen betrekking op de VS waar al veel ophef over is ontstaan.

iPhone scannen op kinderporno

Juridisch gezien kun je niet zomaar foto's in de cloud scannen. Bovendien worden kinderpornofoto's en -filmpjes met een speciale wiskundige functie gemixt, zodat het oorspronkelijke kinderpornomateriaal niet meer te herleiden is uit de digitale handtekening. Daarom gebeurt het doorzoeken op kinderpornofoto's nu meestal met een lijst met bevestigd kinderpornomateriaal en wel uit de digitale handtekeningen hiervan. Bij het uploaden van beeldmateriaal naar een online-fotobibliotheek kan het beeldmateriaal eenvoudig worden vergeleken met de handtekeningenlijst.

Apple wil dus software laten draaien op iPhones om de fotobibliotheek te vergelijken met de kinderpornolijst. Op een iPhone moet dan wel het back-uppen van foto's naar de clouddienst iCloud zijn ingeschakeld, anders worden de foto's niet gecontroleerd. Is er sprake van een beeldmateriaal dat als kinderporno wordt aangemerkt, dan worden de autoriteiten ingelicht.

Dilemma

Natuurlijk moet kinderporno bestreden worden, de vraag is wel of Apple hier niet iets te ver gaat door het installeren van software op iPhones die foto's en video's checkt. Anderzijds, als het werkt... De aankondigingg heeft al veel stof doen oplaaien in de VS, dus het is nog maar de vraag of Apple aan deze kant van de oceaan dit ook wil doorvoeren.