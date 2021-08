In Whatsapp kun je foto's en video's laten verdwijnen als de ontvanger ze eenmaal bekeken heeft. De optie 'eenmalige weergave' is bedoeld om gebruikers meer controle te geven over hun privacy.

Via Whatsapp is het leuk en eenvoudig om foto's en video's door te sturen. Vanwege privacy kan het echter zijn dat je bepaalde foto's en video's niet voor altijd in het bezit van anderen wilt hebben. Daarom lanceert Whatsapp de optie 'eenmalige weergave' waarbij de foto of video pas wordt geopend nadat de ontvanger er zelf op heeft getikt. Is de foto of video bekeken, dan kun je dat niet nog een keer doen. Dat zie je ook terug in het WhatsApp-gesprek via een herinnering dat de foto al is geopend.

Overigens moet de foto of video met eenmalige weergave binnen twee weken zijn geopend, anders 'vervallen' ze. Standaard worden de berichten versleuteld, met als reden dat WhatsApp de inhoud niet kan zien. Rapporteert een ontvanger echter een ontvangen bericht, dan wordt het wel beschikbaar gesteld aan WhatsApp.

Veel Whatsapp-gebruikers kunnen inmiddels al gebruikmaken van deze optie, de afgelopen dagen is deze 'eenmalige weergave' al beschikbaar gesteld aan miljoenen gebruikers.

Versturen van foto of video met 'eenmalige weergave'

1. Ga in WhatsApp naar een gesprek

2 Maak een foto met je camera of open een foto uit bijvoorbeeld je galerij.

3. Je ziet nu een het tekstvak aan de rechterkant een 1 staan. Tik hierop waarna de foto wordt verstuurd.

Zelf krijg je de foto niet te zien, maar verschijnt er als tekbericht in je gesprek een 1 met daarnaast de tekst: Foto.