Xiaomi is sinds het tweede kwartaal van dit jaar marktleider in Europa op het gebied van smartphones, zo blijkt uit het onlangs gepubliceerde onderzoek van Strategy Analytics. Het heeft een marktaandeel van 25% van alle smartphones die naar Europa zijn verscheept, meer dan alle andere fabrikanten. Ook de markt voor smartphones groeide: dit jaar werden er 14% meer verkocht dan vorig jaar. Vorig jaar daalde de verkoop van smartphones in Europa sterk door de gevolgen van COVID-19 op de smartphonemarkt.

Xiaomi boven Samsung en Apple

Xiaomi verscheepte bijna 13 miljoen smartphones in Europa, numer twee is Samsung met 12 miljoen en Apple is met 9,6 miljoen verscheepte modellen nummer 3 zoals hieronder te zien is. Het herstel van de smartphone-industrie is te danken aan het aanhoudende economische herstel, een gezonde vraag van consumenten en scherpe prijzen van 5G-smartphones. In Nederland verkoopt Xiaomi onder andere de Xiaomi Mi 10T Lite.