Microsoft noemt Windows 365 de eerste cloud-pc ter wereld. Windows 365 streamt namelijk je gepersonaliseerde Windows-bureaublad, -apps, -instellingen en -inhoud vanuit de cloud naar elk apparaat. Zo kun je als werknemer op je thuiscomputer, smartphone, tablet en andere apparaten gemakkelijk inloggen op je computer die op kantoor staat en Windows 10 en binnenkort Windows 11 in de cloud draaien. De goedkoopste licentie kost € 18,20 (exclusief btw) per maand per gebruiker.

Windows 365 en voordelen

Een cloud-pc moet klanten een virtuele pc-ervaring bieden, waarbij je je Windows-beleving vanuit de Microsoft Cloud kunt streamen naar elk apparaat. Een voordeel is ook dat je als gebruiker niet alleen bent gebonden aan Windows-programma's, maar ook zelf andere programma's kunt installeren. Bovendien is Windows 365 volgens Microsoft lekker snel.

Voor wie is Windows 365 bedoeld?

Windows 365 is voor grote en kleine organisaties die veilige en flexibele hybride werkoplossingen nodig hebben voor hun medewerkers, verspreide teams of gespecialiseerde workloads met veelzijdige reken- en opslagmogelijkheden, die werken vanaf elk apparaat aldus Microsoft.

Welke edities zijn beschikbaar?

Windows 365 is beschikbaar in twee edities: Windows 365 Business en Windows 365 Enterprise.

Windows 365 Enterprise is bedoeld voor grotere ondernemingen die binnen de onderneming cloud-pc's moeten distribueren zonder seat-limiet. Klanten kunnen cloud-pc's verstrekken en beheren met de volledig geïntegreerde Microsoft Endpoint Manager. Windows 365 Enterprise vereist dat elke gebruiker is gelicentieerd met een Windows 10 Pro-abonnement, Microsoft Endpoint Manager en Azure Active Directory P1, wat is inbegrepen bij de abonnementen Microsoft 365 F3, Microsoft 365 E3, Microsoft 365 E5, Microsoft 365 A3, Microsoft 365 A5, Microsoft 365 Business Premium en Microsoft 365 Education Student Use Benefit.

Windows 365 Business is bedoeld voor klanten die cloud-pc's willen distribueren voor 300 seats of minder binnen het bedrijf. Meer informatie en vergelijkingsopties.

Prijzen Windows 365

De prijzen zijn inmiddels bekend waarbij je kunt kiezen uit diverse instellingen. De genoemde prijzen zijn exclusief btw, want het is een zakelijke oplossing. Het goedkoopste abonnement met onder andere 2GB werkgeheugen en 64GB opslagruimte kost € 18,20 per gebruiker per maand, het duurste € 147,50 per maand voor 32GB RAM en 512GB opslagruimte.