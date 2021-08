Veel mensen staan gemakkelijk persoonlijke gegevens af bij bijvoorbeeld het installeren van een app, vanwege het gemak en de snelheid. Uit onderzoek van Orange Cyberdefense onder bijna 1100 Nederlanders blijkt dat iets meer dan de helft vindt dat ze hun gegevens wel moeten delen met techreuzen als Google, Amazon, Facebook en Apple voor een normaal leven. Opmerkelijk is echter dat 81 procent van de Nederlanders het wel zorgelijk vindt dat de bovengenoemde bedrijven over veel informatie van mensen beschikken. Driekwart van de Nederlanders vindt dat we te afhankelijk zijn geworden van bedrijven als Google en Facebook. Slechts 21 procent van de Nederlanders is er van overtuigd dat bedrijven in het algemeen netjes omgaan met hun gegevens.



Privacyvoorwaarden

Bij het installeren van een app of bij het afstaan van gegevens op een website moeten gebruikers vaak akkoord gaan met de privacyvoorwaarden alvorens ze toegang krijgen tot de app of site. Maar liefst 74 procent van de Nederlanders gaat meestal akkoord met deze voorwaarden zonder ze te lezen. 65 procent vindt de teksten te ingewikkeld om te lezen en 89 procent vindt de teksten te lang en te uitgebreid. Zeventig procent staat cookies toe bij het gebruik van de websites.



Facebook en WhatsApp

Bijna een kwart (22%) van de Nederlanders heeft bewust geen Facebook (meer) omdat het voor hen onduidelijk is wat het sociale platform met hun gegevens doet. Een ruime vijf procent maakt geen gebruik meer van WhatsApp omdat ze het niet eens zijn met de privacyvoorwaarden die de app hanteert. Beide apps zijn in handen van hetzelfde bedrijf.



Mark Jenster, General Manager bij Orange Cyberdefense: “Nederlanders staan massaal persoonlijke gegevens af. Dit is een gewoonte geworden voor gemak en snelheid, waar digitalisering een prachtige rol in speelt. Maar gemak staat haaks op privacy en veiligheid. Mensen accepteren cookies, gebruiken veelal dezelfde wachtwoorden, gebruiken techreuzen om data in te vullen en ga zo maar door, zonder goed te weten wat ermee gebeurt. Dit ligt in lijn met het resultaat dat Nederlanders over het algemeen denken dat zij niets te verbergen hebben. Dat men deze voorwaarden als gebruiker te ingewikkeld vindt en daardoor ook niet weet wat de risico’s en gevolgen zijn van dit gemakzuchtige gedrag ten opzichte van privacy, zou aanleiding moeten zijn voor een stukje educatie over dit onderwerp in Nederland.”