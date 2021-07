Advertorial - Het kiezen van een opleiding is ontzettend lastig, want je weet niet of iets de juiste opleiding is die bij je past. Er zijn talloze opleidingen en het aanbod is gigantisch. Het is daarom ten eerste van groot belang dat je weet wie je bent. Waar ligt je kracht, waar krijg je energie van en waar wordt je gelukkig van?

Als je op al deze vragen bijvoorbeeld het antwoord muziek kan geven, dan is een muziekopleiding iets voor jou. Het ontwikkelen van skills en kennis maak je pas later mee in je leven. Gelukkig zijn er websites zoals NCOI waarop je alvast kunt oriënteren welke opleidingen er zijn.

De juiste oriëntatie

Naast het online oriënteren zijn er nog veel meer mogelijkheden. Je kunt open dagen bezoeken, deelnemen aan een meeloopdag en deelnemen aan een proefstudeerdag. Tijdens deze verschillende dagen kun je vragen stellen aan studenten en docenten. Tijdens een proefstudeerdag ga je samen met leerlingen van andere scholen of je eigen school naar een opleiding toe. Hier volg je een aangepast lesprogramma, zodat je kennis kunt maken met de opleiding. Bij een meeloopdag ga je samen met een student van de opleiding lessen volgen. Dit is een beter beeld van de werkelijkheid, want tijdens een proefstudeerdag proberen ze alles mooier te laten lijken dan dat het is.

Folders, flyers en meer

Tijdens een opendag en proefstudeerdag krijg je heel veel materiaal mee. Tijdens een meeloopdag is dit anders, maar vaak hebben docenten dan ook materiaal wat je mee naar huis kunt nemen. In deze folders en flyers staat van alles over de opleiding zelf. Denk hierbij aan de prijs van de opleiding, vakken die je gaat volgen, extra curriculaire activiteiten en nog veel meer. Deze informatie loop je mis als je alleen informatie over de opleiding zoekt via een school website. Kortom, aan een opleiding fysiek bezoeken heb je echt iets. Ben niet bang voor het onbekende en anders kun je altijd samen een dagje meelopen.

Het maken van een keuze

Dan is het uiteindelijk tijd voor het maken van een keuze. Jij bent de enige die deze beslissing kan nemen. Weet je na het halen van je middelbare school diploma nog steeds niet welke opleiding je wilt doen? Dan kun je altijd een tussenjaar nemen. Ook hoef je niet bang te zijn dat als VMBO hebt gedaan, je niet je droombaan kunt waarmaken. Je kunt namelijk een MBO opleiding volgen en als je die haalt kun je ook nog verder door studeren voor een HBO opleiding en vervolgens een master. Iedereen bewandeld een ander pad, dus maak die keuze, spring in het diepe en ga ervoor!