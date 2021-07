SOMI heeft de persoonsgegevens opgevraagd namens 65.000 deelnemers die zich voor deze actie hadden ingeschreven. Videobeldienst Zoom, het sociale platform TikTok en gegevensanalysebedrijf Palantir verwerken persoonsgegevens van miljoenen Europese burgers en moeten dan ook aan de Europese AVG-richtlijnen voldoen. Een van die richtlijnen is dat gebruikers recht hebben op inzage in de gegevens die over hen worden opgeslagen. Deze bedrijven zijn uitgekozen, omdat de stichting vermoedt dat ze zich hier niet aan de AVG houden.



De drie bedrijven moeten, in overeenstemming met de richtlijnen, nu binnen een maand voldoen aan het verzoek om inzage in de persoonsgegevens. Wanneer ze daar niet aan meewerken of onvolledige gegevens overhandigen, wil SOMI verdere juridische stappen ondernemen. Dat kan aangifte bij de Autoriteit Persoonsgegevens zijn.

Privacy-voorvechter

“Weet u eigenlijk wel welke informatie er over u bewaard wordt? Uw locaties, persoonlijkheid, uw voorkeuren en favorieten. Maar ook uw auto, uw inkomen, uw gezondheid, politieke voorkeur. Zelfs uw huisgenoten of huisdieren”, zo stelt de Stichting Onderzoek Marktinformatie op haar website. De non-profit organisatie stelt zich op als privacy-voorvechter en voert vaker collectieve acties uit. Kortgeleden startte de stichting nog een massaclaim tegen TikTiok vanwege “het illegaal en verzamelen en doorverkopen” van gegevens van minderjarigen, een actie die trouwens losstaat van deze AVG-aanvraag.

Persoonsgegevens-app

SOMI vindt niet alleen dat veel techbedrijven slordig omgaan met gebruikersdata, maar ook dat ze die op ondoorzichtige manier aanleveren wanneer daarom gevraagd wordt. De stichting heeft daarom een app gelanceerd voor Android en iOS, die opgevraagde persoonsgegevens volgens privacywetgeving inzichtelijk maakt. De aangeleverde data worden volgens SOMI overzichtelijk gepresenteerd, zodat consumenten begrijpen welke data van hen zijn opgeslagen, hoe die worden gebruikt en hoe ze de informatie kunnen laten aanpassen of verwijderen.