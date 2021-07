Met een nieuwe update - versie 5.74 – maakt Google Maps voor het eerst gebruik van de mogelijkheden die iOS 14 op iPhones biedt: de toepassing van widgets. Widgets zijn vensters waarin apps hun actuele informatie tonen, zoals weer en nieuws. Twee van die Google Maps-widgets zijn nu beschikbaar: één waarmee je direct de actuele verkeersinformatie rond jouw locatie ziet en een waarmee je direct naar een gewenste bestemming in de buurt navigeert, zoals een restaurant, benzinestation of winkel.

Het zijn op zich geen nieuwe functies, het nieuwe zit hem in de widget-vorm. iPhone-gebruikers zien die standaard in het Vandaag-scherm (vanaf het startscherm naar links swipen), maar kunnen ze ook direct op het startscherm plaatsen, tussen de andere apps in.



Onderscheidend

Met deze functie wordt Google Maps weer informatierijker én onderscheidt zich daardoor nog meer van de Apple-eigen Kaarten-app, die toch wel een wat achterblijvende app mag worden genoemd. Niet voor niets is Google Maps ook op de iPhone en iPad een van de meest geïnstalleerde apps.

De keerzijde is uiteraard dat het gebruik van de widgets logischerwijs de locatie van de gebruiker prijsgeeft aan Google en consorten. Maar Google Maps heeft natuurlijk nog wel een incognito-modus, zodat je zoekopdrachten in ieder geval niet worden opgeslagen.



De Google Maps-update werkt overigens alleen voor iPhones en nog niet voor de iPad. De update voor dat apparaat wordt namelijk pas uitgerold met iPadOS 15, de besturingssysteemversie die nog in voorbereiding is.