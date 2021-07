Het idee bestaat al langer, maar nu wordt het realiteit: wegen die elektrische voertuigen opladen tijdens het rijden. Binnenkort start een proef hiermee in de Amerikaanse staat Indiana waarbij, als de testresultaten meewerken, het eerste stuk magnetisch beton letterlijk wordt uitgerold. Als deze test op een kwartmijl succesvol blijkt, gaan de initiatiefnemers een stuk snelweg in Indiana elektrificeren.



De test is een samenwerking van het Indiana Department of Transport (INDOT), de Purdue-universiteit in die staat en het bedrijf Magment. Dit Duitse bedrijf levert de betonnen platen waarmee het stukje snelweg deze zomer zal worden aangelegd. De platen zijn een mix van cement en hergebruikte magnetische deeltjes: ferriet.

Deze platen maken het mogelijk dat elektrische voertuigen draadloos en “met een grensverleggende effectieve transmissie van tot wel 95 procent” moeten worden opgeladen. De test op het elektrische stukje snelweg gaat zich richten op vrachtauto’s met een accuvermogen tot boven de 200 kilowatt.

Milieu en economie

Volgens INDOT-bestuurder Joe McGuinness is het evident dat de roep om een betrouwbaar en makkelijk toepasbare laadinfrastructuur luider wordt naarmate het elektrische wegverkeer toeneemt. Magment zegt dat dit soort elektromagnetische wegen niet duurder hoeven te zijn dan gewone betonnen wegen. Hun oplossing kan bovendien tegen alle weersoorten en is hufterproef. En niet alleen milieutechnisch, maar ook economisch een stuk interessanter, zeggen de onderzoekers. Bij voldoende laadcapaciteit kan het elektrische verkeer gewoon doorrijden in plaats van stil te moeten staan aan de laadpaal.

(Foto's: Magment)