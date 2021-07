Nederland is eindelijk om: consumenten mogen vanaf 2022 zelf bepalen welk modem ze willen gebruiken voor hun internetaansluiting. Na lang touwtrekken heeft de ACM hier regels voor opgesteld die over een half jaar ingaan.

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft vandaag bekendgemaakt dat consumenten voortaan hun eigen modem en router mogen aansluiten op het netwerk van hun internetprovider. De mogelijkheid om zelf een modem te kunnen kiezen lag al vast in de Europese regels en is nu door de ACM bekrachtigd. De Beleidsregel gaat over zes maanden in, op 28 januari 2022, zodat internetproviders de kans krijgen om zich hierop voor te bereiden. Het besluit betekent niet alleen dat providers de modemkeuze van hun klanten moeten accepteren, maar ook dat zij hun technologie deels open moeten stellen, zodat fabrikanten meer geschikte modems kunnen uitbrengen. Bovendien moeten ze hun instellingen vrijgeven, zodat klanten hun modem zelf kunnen inrichten.

Keuzevrijheid

De ACM zegt in haar motivatie: “Sommige gebruikers sluiten graag hun eigen modem of router aan om het beheer van persoonlijke gegevens en het gegevensverkeer van andere eindapparaten, zoals slimme apparaten, zelf te controleren. De keuzevrijheid voor gebruikers zorgt ervoor dat de concurrentie en de innovatie op de markt van deze apparaten wordt gestimuleerd. Vrije keuze van modems en routers draagt bij aan lagere overstapdrempels voor consumenten, omdat ze dan in veel gevallen hun eigen modem kunnen meenemen naar een nieuwe telecomaanbieder.”



De ACM zegt verder dat er uitvoerig is gekeken naar de beveiligingsaspecten en naar de situatie in andere landen waaronder Duitsland, waar vrije modemkeuze al eerder is ingevoerd.

VodafoneZiggo

Het besluit van de Autoriteit Consument & Markt hing al een tijd in de lucht. De meeste internetproviders waren al om en alleen VodafoneZiggo heeft tot het einde toe geprobeerd de vrije modemkeuze via de rechter tegen te houden. Volgens die provider was het gebruik van het eigen Ziggo-modem essentieel voor de veiligheid van het netwerk. Volgens de ACM is echter de consument nu verantwoordelijk voor de deugdelijkheid van het modem en mag de provider ingrijpen wanneer daardoor netwerkverstoringen dreigen. De provider mag onveilige modems of instellingen dus wel degelijk weigeren. Ook ligt er bij de consument nu een ‘update-verplichting’, zo zegt de ACM.



Deze nieuwe beleidslijn zal naar verwachting invloed hebben op de internettarieven, omdat providers tot nu toe het ‘gratis’ ter beschikking gestelde modem konden meenemen in hun abonnementsvoorwaarden.