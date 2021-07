“Not just making America great. But also making a great phone.” Met die slogan is de Freedom Phone gelanceerd, een telefoon voor conservatief Amerika die geen censuur kent en de ’big tech’ buiten de deur houdt. Het lijkt een instinker.

Op de website van de Freedom Phone wappert de Amerikaanse vlag. De telefoon die 499,99 dollar moet gaan kosten, heeft een “censuur-vrije” eigen PatriApp Store, is voorgeïnstalleerd met de “populairste verbannen en toegestane conservatieve sites en apps” en heeft een “Free-Speech First”-besturingssysteem: FreedomOS.

De Freedom Phone is gelanceerd door Erik Finman, die zichzelf de jongste bitcoin-miljonair noemt en die nu, nadat hij ‘het heeft gemaakt heeft in Silicon Valley’, in actie wil komen tegen de ‘big tech’. Volgens Finman doet de Freedom Phone alles wat je huidige telefoon doet, “behalve jou bespioneren”. Finman is een uitgesproken aanhanger van de voormalige president Donald Trump en zag met lede ogen aan hoe zijn idool gecensureerd werd door Facebook en Twitter.











Umidigi

In zijn introductievideo op Twitter beklaagt de initiatiefnemer zich over de macht van de grote techbedrijven. In die video heeft Fiman de telefoon in zijn hand, maar nergens in het filmpje staat het apparaat ook echt aan. De specificaties van het toestel zijn heel algemeen, maar nieuwswebsite CNET dook er uitgebreid in. Hoewel een van de motto’s van de telefoon luidt: “Gemaakt vóór en dóór conservatieven”, blijkt het om een Chinese Android-telefoon te gaan van het merk Umidigi. Deze Umidigi A9 Pro kost op AliExpress 119 dollar en wordt volgens een cyberdeskundige vaak in bulkpartijen aangekocht, waarna bedrijven er hun eigen logo op zetten.



De Freedom Phone is nu te bestellen, en wordt ‘ergens’ in augustus uitgeleverd. Het geld wordt al wel alvast afgeschreven.