Duckduckgo is populair bij gebruikers die van privacy op internet houden. De zoekmachine kun je als extensie toevoegen in bijvoorbeeld Chrome of Edge en filtert onder andere alle advertentie-trackers uit bezochte websites. Dezelfde functie biedt de nieuwe e-maildienst van Duckduckgo: Email Protection. Deze gratis service biedt je een e-mailadres dat dienstdoet als doorgeefluik naar je eigen reguliere mailadres. Maar voordat dit @duck.com-adres je mail doorstuurt, wordt deze gestript van mogelijke verborgen trackers die bedrijven en adverteerders daarin gestopt hebben.

Waar en wanneer

Veel commerciële mails en nieuwsbrieven bevatten verborgen trackers die bijhouden of en wanneer een e-mail wordt geopend en op wat voor apparaat dat gebeurt. Deze informatie wordt gebruikt om advertentieprofielen van de ontvanger op te stellen die vervolgens weer worden gebruikt om de gebruiker gerichtere advertenties te kunnen voorschotelen. Een bekend onderzoek uit 2018 toonde aan dat meer dan 70 procent van alle nieuwsbrieven en geautomatiseerde mails dit soort trackers bevat.*



Bij Email Protection maak je dus gebruik van een @duck.com-adres als tussenstation en kun je gebruik blijven maken van je eigen normale e-mailadres zoals Outlook of Gmail. Je gebruikt het om je aan te melden voor onder meer nieuwsbrieven. In de doorgestuurde mail staat of en hoeveel trackers verwijderd zijn. DuckDuckGo belooft daarnaast dat de gefilterde e-mails nergens worden opgeslagen.

Het programma zit nu in de bètafase, heb je interesse, dan kun je jezelf op de wachtlijst zetten.

Duckduckgo is overigens niet de eerste aabieder van zo'n mail-doorstuurdienst. Ook Firefox Relay stuurt je e-mails door en houdt zo je echte mailadres verborgen. Er zitten wel wat haken en ogen aan, zoals we eerder schreven.

* De nieuwsbrief van HCC bevat geen trackers. HCC kan wel zien hoe vaak de nieuwsbrief en de berichten daarin worden geopend, maar die cijfers zijn niet herleidbaar naar individuele lezers.