Het vorige wereldrecord stond op naam van wetenschappers van het University College in Londen, maar hun internetverbinding van 178 tb/s uit augustus 2020 lijkt nu alweer een slakkengang. Met een downloadsnelheid van 319 tb/s doen de onderzoekers van het Japanse National Institute of Information and Communications Technology (NICT) de wereld opnieuw versteld staan. Zoals Yahoo News het omschrijft: “Met deze snelheid kun je 57.000 films per seconde downloaden en haal je de volledige Spotify-muziekbibliotheek in drie seconden binnen.”

Microkam

De Japanners maakten gebruik van een bestaand glasvezelnetwerk voor hun snelheidsrace, maar gebruikten er wel een speciale methode voor: met zeldzame mineralen en een ‘microkam’ die laserstralen in bundels verstuurt. Ook werden er ‘versterkertechnologieën’ ingezet. Het resultaat was een gemeten datasnelheid van 319 terabits per seconde over een 4-core glasvezelnetwerk van ruim 3000 kilometer zónder vertraging in de snelheid of afzwakking van het signaal. Voor wie van dit soort cijfers smult: dit betekent een datatransmissie van 957 petabits per seconde per kilometer. Lees hier hoe de Japanners het voor elkaar hebben gekregen.



Dit soort snelheden zijn voorlopig nog puur laboratoriumwerk, het gewone volk zal daar naar verluidt nog zo’n dertig jaar op moeten wachten. In Nederland wordt glasvezel aangelegd voor downloadsnelheden tot 1 gbps.