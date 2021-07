Clippit, bijgenaamd Clippy, maakt zijn rentree in Office 365. Microsoft stelde voor de bestaande paperclip-emoji door Clippy te vervangen, maar alleen als de tweet waarin het bedrijf dit voorstelde 20.000 likes zou krijgen. Binnen een paar uur waren dat er al meer dan 100.000.







Clippy was Microsofts poging tot een ‘intelligent user interface’, een assistent die opdook in de Help-functie van Office. In de versies van 1997 tot en met 2003 verscheen de paperclip in beeld wanneer de gebruiker er niet direct uitkwam. In plaats van zelf in de uitgebreide hulpdocumenten te moeten zoeken naar de oplossing voor een heel specifiek probleem, probeerde Clippy mee te denken met vragen als: “Bedoel je soms…?”

De paperclip met zijn grote ogen moest zo een brug slaan tussen de kille en soms ingewikkelde softwareomgeving en de vertwijfelde computergebruiker. Dat deed hij met menselijke uitdrukkingen: knipogen, vrolijke gezichtjes en nieuwsgierige of gepijnigde blikken. In Nederland was de bijnaam niet echt in zwang, daar werd hij gewoon Paperclip genoemd.



Behalve hulp bood de vermenselijkte paperclip ook veel frustratie, zeker als hij ongevraagd opdook bij voor de hand liggende taken. Het tikken van het woord ‘Geachte’ in een Word-document deed Clippy al opduiken met een belerende vraag als: “Het lijkt alsof je een brief wilt schrijven. Kan ik je helpen?”











Free Clippy!

Clippy kwam weer in beeld tijdens Wereld Emoji-dag op 17 juli, toen zelfs een officieel Xbox-account werd gelanceerd met de naam ‘Free Clippy!’. Later blogde Microsoft dat het nieuwe ontwerp onderdeel was van een bredere aanpak om alle Microsoft-emoji’s bij te werken van ‘platte’ naar 3d-figuurtjes.