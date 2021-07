Twaalf Nederlandse nieuwsorganisaties zoals kranten en nieuwszenders binden samen de strijd aan met de big-tech. Na succes in Australië en deze week ook Frankrijk is het doel dat partijen als Google en Facebook gaan betalen voor hun nieuws.

Diensten als Google News en Facebook News plaatsen op hun platforms nieuwtjes die door hun computers worden geplukt van nieuwsbronnen overal ter wereld. Dat nieuws wordt in elk land afgestemd op de lokale gebruikers en zo verrijken de tech-platforms hun gebruikersomgeving met content die niet van hen zelf is. Dat nieuws is afkomstig van kranten en nieuwszenders die dit als hun echte werk hebben en daarvoor uiteraard ook kosten moeten maken en medewerkers in dienst hebben.



Een nieuwe Europese auteurswet die op 7 juni inging, geeft nieuwsuitgevers echter meer controle over hoe hun online nieuwsberichten verspreid mogen worden. Dat betekent dat de Googles en Facebooks van deze wereld met de uitgevers om de tafel moeten over een eerlijke vergoeding voor die content. Als ze dat niet doen, kijken de autoriteiten mee. En met succes, zo bleek deze week. Google kreeg in Frankrijk een boete van 500 miljoen euro opgelegd, omdat het bedrijf volgens de mededingingsautoriteiten niet te goeder trouw wilde onderhandelen met Franse nieuwsuitgevers.





Google Nieuws (news.google.com)



Eendracht maakt macht

Nederlandse nieuwsorganisaties zoals DPG Media (o.a. de Volkrant, Trouw, regionale kranten, Nu.nl), Mediahuis (o.a. Telegraaf, NRC) en omroepen als NPO, NOS en RTL gaan nu kijken of zij kunnen gaan samenwerken in de onderhandelingen, volgens het motto eendracht maakt acht. De inzet is dat de techbedrijven ook in Nederland gaan betalen voor het nieuws dat zij overnemen. Samen zouden zij een sterkere positie hebben tegenover de machtige techbedrijven.

Ook in Denemarken verenigen dertig nieuwsuitgevers zich voor dit doel. “De samenwerking betekent onder meer dat de techbedrijven niet in staat zullen zijn om een gebruikelijk spelletje van 'verdeel en heers' te spelen”, zei Anders Krab-Johansen van krantengroep Berlingske Media tegen de Financial Times. “Wat je in de meeste landen ziet is dat Google of Facebook bepaalde deals sluiten met één of een paar dominante mediabedrijven, dat zij de norm bepalen en dat de markt moet volgen. Wij zouden liever een collectieve onderhandelingspositie hebben, die ons een bepaald gewicht geeft in de gesprekken.”

Facebook News



Dat de Amerikaanse techbedrijven het hard spelen, bleek al eerder in Australië. Daar liep een vergelijkbare auteurskwestie en dreigde Google het hele land op zwart te zetten. Uiteindelijk hield de Australische overheid zijn poot stijf en heeft Google onderhandelingen moeten starten over een vergoeding.

Volgens de NOS, een van de betrokken partijen, zegt Google in een reactie de manier waarop uitgevers willen onderhandelen te "respecteren". De techgigant zegt als doel te hebben om te komen tot "eerlijke en redelijke overeenkomsten" en zegt dat dit de afgelopen maanden al is gelukt met "honderden andere publicaties".