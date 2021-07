Wereldwijd worden nog steeds meer computers verkocht: 71,6 miljoen in het tweede kwartaal van dit jaar. Dat is 4,6% meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Maar de cijfers vertekenen: de groei neemt snel af vanwege het tekort aan computerchips.

De corona-uitbraak heeft voor een heropleving van laptops en desktopcomputers gezorgd, daar zijn de meeste deskundigen het over eens. Tussen 1 april en 30 juni vonden ruim 71 miljoen computers hun weg naar een eigenaar en dat zijn er flink veel meer dan vóór de pandemie. 4,6 procent meer om precies te zijn als je het vergelijkt met dezelfde periode in 2020. Dat blijkt uit de kwartaalcijfers die Gartner, een gerenommeerd Amerikaans marktonderzoeksbureau op computerbied, deze week heeft gepubliceerd.

Gestegen kostprijzen

Maar als je met een iets andere blik kijkt, zegt Gartner, dan is ook een heel andere trend zichtbaar: de groeicijfers nemen hard af. In het eerste kwartaal steeg de computerverkoop namelijk nog met 35,7 procent! De afname is volgens Gartner vooral te verklaren door het tekort aan computerchips. “Het wereldwijde tekort aan halfgeleiders zorgt voor leveringsproblemen van essentiële computeronderdelen”, zegt de onderzoeker van Gartner. “We zien dat sommige merken nu een levertijd van 120 dagen hebben voor hun zakelijke computers. De gestegen kostprijzen worden doorberekend aan de klant en dat zal het komende halfjaar tot een jaar voor een verdere daling van de vraag zorgen.”

Top-drie

De top-drie van computerleveranciers is onveranderd gebleven, zegt Gartner. Lenovo is nog steeds de grootste. Nummer twee HP blijft nummer twee, maar heeft wel een flinke klap gehad, zo tonen de cijfers. Volgens het onderzoeksbureau heeft HP meer dan andere merken last van toeleveringsproblemen. De overige merken laten flinke groeicijfers zien. Dell deed het erg goed met zijn desktopcomputers (een groei van 40%), maar de lange levertijden voor zijn laptops haalden die groei naar beneden. Dat Apple, Acer en ASUS bovengemiddeld scoorden, komt volgens Gartner omdat die merken zich vooral op de consumentenmarkt richten die minder leveringsproblemen kent dan de zakelijke computermarkt.

In zijn onderzoek neemt Gartner overigens wel laptops (notebook PC’s, zoals ze die hier noemen) mee, maar geen Chromebooks.



Opmerkelijk: ‘onze’ EMEA-regio laat juist lagere cijfers zien voor het tweede kwartaal van 2021, een daling van 1,9%. Volgens de Gartner-onderzoeker wijst die daling op een marktcorrectie vanwege een enorme groei vorig jaar.