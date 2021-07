Tencent is onder andere producent van veel multiplayer-games die op mobiele telefoons worden gespeeld. Deze games met namen als League of Legends en Honor of Kings hebben een grote aantrekkingskracht op kinderen en zijn de Chinese overheid een doorn in het oog. In een poging om telefoon- en gameverslaving tegen te gaan, lanceert Tencent nu daarom met toestemming een systeem voor gezichtsherkenning dat minderjarigen tussen 22.00 en 08.00 uur de toegang moet ontzeggen.

Midnight Patrol

In China is al sinds 2019 een beleid van kracht om gameverslaving tegen te gaan. Zo wordt het gebruikersaccount van minderjarigen ’s nachts verplicht geblokkeerd. Maar kinderen zijn inventief, zegt internetbedrijf en gameproducent Tencent. Ze liegen over hun leeftijd bij het aanmaken van een account of gebruiken de smartphone van hun ouders als die liggen te slapen.



Midnight Patrol moet aan die stiekeme activiteiten een einde maken. Dit systeem scant het gezicht van elke gamer met een ‘volwassen’ account en blokkeert het spel wanneer het een minderjarige herkent op basis van een match met publieke databases. Volgens het persbericht van Tencent: “Iedereen die door de mand valt of gezichtsverificatie weigert, zal worden behandeld als een minderjarige, worden opgenomen in ons anti-verslavingstoezicht en uit de game worden gegooid.” Ook wanneer de leeftijdsinstellingen voor een game-account worden aangepast, volgt automatisch een gezichtsherkenningscheck.

Ga slapen!

Midnight Patrol wordt in eerste instantie ingezet voor zestig verschillende mobiele games van Tencent. Er is het bedrijf veel aan gelegen om de overheid te vriend te houden, want deze games zouden goed zijn voor zo'n 40 procent van de omzet van het bedrijf. Alleen al het spelletje Honor of Kings zou dagelijks honderd miljoen spelers hebben. Tencents persbericht eindigt dan ook met de woorden: “Kinderen, leg je telefoon weg en ga slapen.”



Gezichtsherkenning is overigens niet nieuw in China. Onder andere in het openbaar vervoer en op de luchthavens wordt het actief toegepast. Deze toepassing speciaal gericht op kinderen is wel een primeur. Recent schreven we nog over gezichtsherkenning bij een dochterbedrijf van Canon, waar alleen glimlachende medewerkers welkom zijn.