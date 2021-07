De klassieke telefoonlijn was in de jaren negentig de eerste en enige manier om verbinding te maken met het wereldwijde web. Met behulp van een modem belden gebruikers in op een nummer om zo een internetverbinding tot stand te brengen, de handshake. Zo klonk dat:





Beluister hier de handshake

Met een reeks aan piepjes werd een verbinding tot stand gebracht tussen de modem van de internetgebruiker en de modembank van de provider. Wanneer de provider 'opnam', kon deze met behulp van de piepjes achterhalen met welk modem hij te maken had.



Breedband

Met de komst van breedbandinternet (ADSL) kregen internetgebruikers in 1999 een alternatief voor het inbellen. Vanaf begin jaren 2000 werd breedbandinternet steeds meer de norm.

Tegen 2010 was het aantal klanten dat nog van de oude inbelverbinding gebruik maakte nihil. Daarom kondigde KPN eerder al aan te beginnen met de uitfasering van ISDN. Op 1 oktober stopt de provider ook met ISDN30, de communicatietechnologie achter het oude internet-inbelnummer. De weinige gebruikers die nog van het inbelnummer gebruikmaken, hebben inmiddels bericht gekregen.

020-nummer

In Nederland maakten KPN en vooral XS4ALL het internet publiek toegankelijk met behulp van de inbelnummers. Omdat XS4ALL in Amsterdam zat, ging dat in eerste instantie via een 020-nummer. Daarom was het bijvoorbeeld voor gebruikers in Groningen een dure grap om elke keer via Amsterdam in te bellen. Uiteindelijk kwamen er regionale inbelnummers, zodat de inbelkosten beperkt bleven.



Sinds de komst van breedbandinternet speelt de duur van de verbinding geen rol meer en zijn de prijzen gekoppeld aan de snelheid van het abonnement. De snelheid van de analoge inbelverbindingen bedroeg in de begintijd maximaal 56 Kilobit per seconde (Kbit/s). Dat was, vaak tot frustratie van de gebruikers, erg traag. Het kon soms tot een minuut duren voor een webpagina geladen was en uploaden ging nog veel langzamer. Een moderne glasvezelverbinding met up- en downloadsnelheden tot 1 Gigabit per seconde mogelijk.



Klik hier voor een kort Teleac-filmpje uit 1996, waarin het inbellen werd uitgelegd door ‘Boer zoekt vrouw’-presentatrice Yvon Jaspers (Bron: KPN).