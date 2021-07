Telecomprovider Ziggo hoeft definitief niet de NAW-gegevens af te staan van klanten die illegaal films hebben gedownload. Dat heeft de Hoge Raad bepaald in een zaak die was aangespannen door Dutch FilmWorks.

Deze principiële kwestie loopt al sinds 2017, toen Dutch FilmWorks (DFW) verklaarde illegaal downloaden te willen gaan aanpakken. De filmmaatschappij eiste bij provider Ziggo de naam- en adresgegevens op van 337 mensen die volgens haar begin 2018 de film The Hitman’s Bodyguard illegaal hadden gedownload. Die personen zou Ziggo kunnen achterhalen op basis van het IP-adres van de downloaders. DFW wilde hen vervolgens een brief sturen met daarin een schikkingsvoorstel van 150 euro. “Er moet een afschrikwekkende werking van uitgaan, dus het zal meer zijn dan een paar tientjes” zei DFW-directeur Willem Pruijssers destijds.

Privacy belangrijker

Ziggo weigerde echter mee te werken aan dit verzoek, waarna DFW een proefproces aanspande tegen de provider. In 2019 bepaalde het Gerechtshof echter dat Ziggo in zijn gelijk stond en niet aan deze actie hoefde mee te werken. Het Hof vond dat DFW niet voldoende duidelijk had gemaakt wat het bedrijf precies met de NAW-gegevens wilde doen en vond daarom de privacy van de Ziggo-klanten belangrijker.

DFW stelde daarop cassatie in bij de Hoge Raad, die nu ook heeft geoordeeld dat Ziggo in zijn recht staat. Daarmee is de poging van Dutch FilmWorks definitief gestrand en kunnen de illegale downloaders van destijds opgelucht ademhalen. De Hoge Raad geeft overigens geen motivering van zijn oordeel en zegt alleen dat er geen reden is om de eerdere uitspraak te vernietigen.

Downloadverbod

De uitspraak is niet alleen een teleurstelling voor Dutch FilmWorks, maar ook voor de Autoriteit Persoonsgegevens. Die gaf DFW in 2017 toestemming om de NAW-gegevens van de downloaders te achterhalen en die gegevens voor maximaal vijf jaar op te slaan. Sinds 2014 geldt in Nederland een verbod op het illegaal verspreiden van muziek en films via torrent-netwerken, niet alleen voor het (professioneel) uploaden daarvan, maar ook voor het downloaden van auteursrechtelijk beschermd materiaal. De AP steunde de filmmaatschappij daarom in deze proefzaak.