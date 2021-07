Het is dan ook verstandig om eens de Easyswitch energievergelijker te checken, want het kan maar zo dat je een goedkoper contract kunt afsluiten. De goedkoopste energieleverancier kiezen via easyswitch.nl kan dan ook zorgen voor een energiebesparing, maar hiervoor kun je ook je computer gebruiken. Lees hieronder meer over het energie besparen met je pc!

Gebruik een slimme contactdoos

Een slimme strip is een reeks van meerdere stopcontacten in één strip, met circuits om het stroomverbruik van je apparaten te bewaken en te maximaliseren. Door de pc en zijn randapparatuur, zoals bijvoorbeeld printer, luidsprekers, scanners, enz., op de smart strip aan te sluiten, hoef je je apparatuur niet los te koppelen als je ze niet gebruikt. Dit maakt het niet alleen eenvoudiger voor jou, maar het zorgt ook voor een energiebesparing doordat de apparaten helemaal uitgeschakeld zijn. Als je dit niet doen staan ze op stand-by, waardoor ze alsnog energie verbruiken.

Pas de energie-instellingen aan

Je kunt bovendien ook minder energie verbruiken door de energie-instellingen van je computer aan te passen. Je kunt er bijvoorbeeld voor zorgen dat je harde schijf en monitor in de "slaapstand" gaan als ze een paar minuten niet worden gebruikt. Door de helderheid van het scherm te verlagen, kun je tevens elektriciteit besparen. Dit is gelukkig eenvoudig te doen in de instellingen van je pc, dus je hoeft hiervoor niet een expert in te schakelen. Zoek bijvoorbeeld eens op Google naar hoe je de helderheid van het scherm kunt verlagen als je nu nog niet weet hoe dit moet.

Haal de oplader eruit

Bij een computer heb je natuurlijk geen oplader nodig, maar bij een laptop wel. Wanneer we onze laptops opladen, is het gemakkelijk om de oplader daar gewoon achter te laten en hem te vergeten. Dit resulteert in de uiteindelijke verslechtering van de batterij. Als je de oplader in het stopcontact laat, verbruik je bovendien ook stand-byvermogen. Gebruik dus een stopcontact met een timer of sluit je oplader in plaats daarvan aan op een smartstrip. Daarnaast kun je natuurlijk ook de oplader uit het stopcontact halen als je laptop volledig opgeladen is.

Koppel de externe apparaten los

In de meeste gevallen gebruik je naast de computer, ook nog andere externe apparaten in combinatie met de pc. Dit zijn dus apparaten die verbinding maken met je computer, waarbij je onder meer kunt denken aan printers, webcams, geluidssystemen, et cetera. Het is verstandig om ze los te koppelen, aangezien ze ook stroom verbruiken. Daarom moet je dus deze apparaten loskoppelen of van je computer verwijderen als je ze niet meer gebruikt, anders is het namelijk echt zonde van het energieverbruik. Als je ze nodig hebt kun je ze eenvoudig weer koppelen met je pc.