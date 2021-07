Het is een bekend fenomeen: een sms’je ontvangen met een verdachte link of een WhatsApp-bericht van een zogenaamde zoon of dochter met een nieuw nummer. Maar hoe vaak wordt iemand slachtoffer van digitale oplichting? En hoeveel Nederlanders hebben nog vertrouwen in de veiligheid van hun smartphone? Daarover ondervroeg VPNGids.nl 800 Nederlanders in een enquête. Daaruit blijkt dat 84% van de ondervraagden een of meer phishing-berichten heeft ontvangen.



Het vaakst krijgen Nederlanders een sms of mail van criminelen die zich voordoen als bank of pakketbezorger. Het ontvangen van een nep WhatsApp-bericht van een zogenaamde zoon of dochter lijkt vooral op specifieke doelgroepen gericht. Onder 50-plussers geeft 22,2% aan wel eens zo’n bericht te ontvangen, terwijl dit bij jongere Nederlanders slechts voor 9,5% geldt.





Ondanks die vele valse berichten heeft de meerderheid (61,4%) nog altijd vertrouwen in zijn of haar smartphone. Vrouwen zijn wat argwanender dan mannen, want 54 procent van de vrouwen vertrouwt een smartphone, terwijl 68,7 procent van de mannen het gebruik ervan veilig vindt.







Klik op de interactieve grafiek en bekijk per leeftijdsgroep hoe het met het vertrouwen zit.

Drenten het best van vertrouwen

Per provincie zijn er duidelijke verschillen in hoe betrouwbaar en veilig men smartphones ervaart. Met name in Drenthe zijn er weinig die de gevaren van smartphones inzien (19,2%). Ook driekwart van de Limburgers gaat ervan uit dat hun smartphonegebruik veilig is. In Zuid-Holland lijken inwoners zich meer bewust van de risico’s van smartphonegebruik. Net iets meer dan de helft van alle Zuid-Hollanders vindt het veilig (51,6%). Ook Brabanders en Utrechters vertrouwen een stuk minder in de veiligheid van hun smartphone.





11,5% Nederlanders gehackt

Een op de 9 van de Nederlanders is een keer slachtoffer geworden van hacking van bijvoorbeeld een e-mailadres of social media-account. Van de leeftijdsgroep 16- tot 29-jarigen zou je verwachten dat ze mediawijs zijn grootgebracht, maar bijna 4 op de 10 jongeren werd al eens slachtoffer van digitale oplichting.



Hieronder zie je met welke vormen van oplichting Nederlanders in aanraking komen: