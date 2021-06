In een videoboodschap gisteren tijdens het World Mobile Congress in Barcelona sprak Elon Musk zijn ambitie uit om in de komende maanden de hele wereld te kunnen bereiken met zijn internet. Overal behalve de Noord- en Zuidpool dan, want de SpaceX-satellieten vliegen in een lage baan om de aarde en bereiken daardoor de polen niet.



Volgens Elon Musk heeft zijn bedrijf Starlink inmiddels bijna 70.0000 internetklanten en dat moeten er komend jaar wat hem betreft 500.000 worden. Dat lijken nog geen grote aantallen voor iemand met Musks ambities, maar zijn internet is dan niet voor iedereen, zegt hij. Starlink is vooral bedoeld voor locaties waar 4G of 5G slecht beschikbaar is. Musk mikt met zijn satellietservice op de drie tot vijf procent van de wereldbevolking voor wie volgens hem gewoon internet geen optie is, “als een leuke aanvulling op bestaande mogelijkheden zoals 5G en glasfiber.”







Niet goedkoop

Starlink is nu al bereikbaar in twaalf landen en het bedrijf heeft volgens zijn eigenaar afspraken staan met twee grote en meerdere lokale carriers, die de satellietsignalen over de hele wereld naar de internetklant zullen doorsluizen. Namen wilde Musk niet noemen.



Internet van Starlink is overigens niet goedkoop: een abonnement kost circa 100 dollar per maand en daar komende de eenmalige kosten van de satellietschotel nog bij, ongeveer 500 dollar. Maar daar krijg je dan wel supersnel internet voor, zegt Elon Musk. Bijkomend voordeel van de lage baan waarmee de Starlink-satellieten om de aarde vliegen, is dat er weinig vertraging optreedt. De latency zou uiteindelijk minder dan 20 milleseconden moeten bedragen, volgens Musk vergelijkbaar met 5G vanaf grondstations.

De prijs die klanten voor hun schotel moeten betalen, is lang niet kostendekkend, zegt de Starlink-eigenaar. De hardware kost het bedrijf 1300 dollar per aansluiting, terwijl SpaceX er maar 499 dollar voor rekent. Maar Musk zei erop te vertrouwen dat die kosten uiteindelijk sterk omlaag zullen gaan zodra het volume toeneemt.