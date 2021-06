Freedom Internet, de provider die werd opgericht door oud-XS4ALL-medewerkers, heeft met succes een tweede crowdfundingcampagne afgesloten. Daarbij heeft het bedrijf het streefbedrag van vier miljoen euro binnengehaald. De 16.000 certificaten à 250 euro (“een stukje Freedom”, volgens de provider) waren binnen twee weken tijd verkocht. Met het geld wil de provider doorgroeien en zijn dienstverlening verbeteren.



Dit was de tweede crowdfundingactie voor Freedom Internet, dat met de opbrengst van de eerste campagne in 2019 kon worden opgericht. Mark Laagewaard van platform CrowdAboutNow: “Het succes van deze crowdfunding laat zien dat het team van Freedom Internet in korte tijd, sinds hun start in 2019, een betrokken achterban heeft opgebouwd en dat er vertrouwen is in de groeiplannen van het bedrijf.”



Prioriteitenlijst

Ook Anco Scholte ter Horst, CEO van Freedom Internet, is uiteraard blij met de succesvolle actie: “Freedom gaat met het geld dat is opgehaald tijdens de crowdfunding zorgen dat we meer klanten sneller kunnen aansluiten. Daarnaast investeren we in productontwikkeling, zowel de bestaande als nieuwe diensten. Onze TV-dienst staat bijvoorbeeld hoog op de prioriteitenlijst. Verder gaan we het glasvezel-leveringsgebied uitbreiden in samenwerking met diverse partners en werken we eraan om Freedom bekender te maken bij een groter publiek. Tot slot gebruiken we het opgehaalde bedrag voor Public Affairs, omdat Freedom een actieve rol speelt in de strijd voor digitale burgerrechten.”



Dat Freedom Internet in televisie wil investeren, is niet verwonderlijk. In een test van de Consumentenbond dit jaar scoorde de provider op dat gebied een 5,9. In diezelfde test kwam Freedom overigens wel als beste Alles-in-één-provider uit de bus.