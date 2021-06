In het nieuwe Windows 11-besturingssysteem dat Microsoft vorig week aankondigde, ontbreekt een oude bekende: videobelprogramma Skype. Teams zit voortaan wel standaard in Windows 11, ook voor persoonlijk gebruik, dus betekent dit het einde voor Skype?

Windows 11 houdt de gemoederen bezig. Niet alleen over de naam was gedoe, maar ook over de lanceringsdatum (ergens dit jaar) is nog lang niet alles bekend. Wel heeft Microsoft voor deze week een ontwikkelaarsversie aangekondigd. Bekend is inmiddels ook dat het nieuwe besturingssysteem gratis zal zijn voor de huidige Windows 10-gebruikers, maar dat er wel bepaalde hardware-vereisten zijn om Windows 11 te kunnen gebruiken: onder andere minimaal 4 GB opslagruimte en 4 GB RAM.

Teams i.p.v. Skype

Niet officieel aangekondigd, maar wel opgemerkt door de Windows-watchers: Skype zal voor het eerst niet meer standaard worden meegeleverd. Standaard zit Microsoft Teams nu wél in het besturingssysteem, zoals CNET onder andere opmerkte.







Teams krijgt een vaste plaats op de Taakbalk en door erop te klikken, start je direct een snelle chat-optie waarin je kunt kiezen voor tekst, audio of video. Onderin het venster kun je klikken om het programma volledig te openen.

Samenwerkingsapp Teams werd aanvankelijk geïntroduceerd als toepassing voor zakelijke gebruikers en maakte vorig jaar als gevolg van corona een spectaculaire vlucht door. Vooral het videobellen/vergaderen is een populair onderdeel. Hoewel Microsoft erin volhardde om zijn videobellende privégebruikers naar Skype te verwijzen, leek dit programma niet meer mee te kunnen met de moderne tijd. Zeker tegen de grote concurrent Zoom moest Skype het afleggen.

Ook Microsoft zelf leek er niet meer in te geloven. Skype for Business werd opgegeven en vorige maand maakte het bedrijf al bekend dat Teams ook de consumentenmarkt opgaat, met onder andere een Together-modus, zoals wij eerder schreven. En met de introductie van Windows 11 lijkt het pleit beslecht.

Wet van de remmende voorsprong

Skype werd in 2003 opgericht en tien jaar geleden nam Microsoft het bedrijf over voor 8,5 miljard dollar. Het was op dat moment nog een revolutionaire techniek: (gratis) beeldbellen via internet! De app had op zijn hoogtepunt honderden miljoenen gebruikers en dankzij de integratie met Windows is het programma uiteindelijk op ruim een miljard computers terechtgekomen. De wet van de remmende voorsprong leek echter op te gaan en waar Skype al snel gedateerd en traag overkwam, maakte bellen via WhatsApp en Facebook Messenger furore.



Hoewel Microsoft officieel nog geen afscheid heeft genomen van Skype, is Windows 11 blijkbaar het goede moment om alles op Teams te zetten en diens voorganger stilletjes bij de achterdeur te zetten.