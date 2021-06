Het bezit van smarthomeproducten blijft groeien. Momenteel heeft de helft van de Nederlandse huishoudens een of meerdere slimme apparaten in huis. In 2020 was dat nog 42 procent en in 2018 36 procent. Slimme verlichting en schakelaars voeren daarbij de boventoon, het bezit daarvan steeg van 21 naar 27 procent. Slimme speakers volgen op de derde plaats. Dit alles blijkt uit de Smart Home Monitor, een onderzoek van marktonderzoeksbureau Multiscope onder ruim 5.200 Nederlanders.

Gemak en comfort grootste drijfveer

De belangrijkste motivaties om slimme producten te kopen zijn gemak en comfort. Maar ook kostenbesparing is een vaak genoemde reden. Consumenten die geen interesse hebben, geven voornamelijk aan dat de huidige apparaten nog voldoen of dat ze de toegevoegde waarde van een slim product (nog) niet zien.



De hoeveelheid slimme apparaten neemt dus toe, maar Nederland is hier zeker geen voorloper in, blijkt uit andere onderzoeken. In de VS is 69 procent van de huizen smart dankzij een of meerdere apparaten. Daar neemt slimme beveiligingsapparatuur een belangrijkere plaats in. Wereldwijd is staat de ‘slimme’ dekkingsgraad op 12 procent, zo berekent statista.com