Steeds meer mensen willen graag een energiecontract met duurzame energie. Er zijn daardoor ook steeds meer opties op de markt. Maar niet alle contracten zijn zo groen als ze op het eerste gezicht lijken, dus moet je tijdens je zoektocht goed opletten. Een goede vuistregel hierbij is de plek waar de energie vandaan komt.



Duurzaam of verduurzaamd

Wordt de duurzame energie in Nederland opgewekt? Dan weet je zeker dat het echt groen is. Komt het uit het buitenland? Dan is dit minder zeker. Leveranciers sjoemelen namelijk nog wel eens met energie die groen wordt opgewekt in het buitenland. Vaak liggen de standaarden voor de stempel ‘groen’ daar lager of is de energie na het importeren niet meer zo groen door de lange weg die het aflegt.

Je weet nu hoe je een contract moet kiezen dat daadwerkelijk meehelpt aan een schonere planeet. De volgende vraag is waar je het voor nodig hebt. Oftewel: heb je zakelijke of particuliere energie nodig?



Particuliere of zakelijke energie

Voor thuis heb je een particulier energiecontract nodig. Panden met een zakelijke functie komen in aanmerking voor een zakelijk energiecontract. Een uitzondering: als zzp’er die vanuit huis werkt, kun je in plaats van een particulier contract ook voor een zakelijk kiezen. Hierbij geldt: hoe meer energie je voor je werk verbruikt, hoe aantrekkelijker een zakelijk contract wordt.

Dan zijn er nog twee soorten zakelijke contracten: voor kleinverbruikers en grootverbruikers.

● De eerste optie is voor zzp’ers en het MKB. Je betaalt dan een vast maandbedrag, net als bij een particulier contract. Je elektriciteitsaansluiting is maximaal 3 x 80 ampère, en je gasaansluiting maximaal 40 m3 per uur.

● De tweede optie is voor grotere ondernemingen. Je tarief verschilt elke maand en is gebaseerd op je exacte energieverbruik. Je gasaansluiting is minimaal 40 m3 per uur, en je elektriciteitsaansluiting groter dan 3 x 80 ampère.



Duurzame energie op de zaak

Wil je je bedrijf verduurzamen? Goed bezig. Bij het zoeken van een goed energiecontract zie je dat de situatie best verschilt tussen klein- en grootverbruikers. Omdat je werkelijke verbruik in rekening wordt gebracht als grootverbuiker, is het slim om naast duurzame energie af te nemen, ook zuinig te zijn met je verbruik. Denk aan zuinige computers en andere apparatuur, maar ook verlichting die automatisch uitgaat na inactiviteit. Je kunt natuurlijk ook zonnepanelen op het dak van je pand plaatsen.

Sowieso is regelmatig zakelijke energie vergelijken een aanrader als je bedrijf veel energie verbruikt. De energieprijzen veranderen namelijk snel door de constant veranderende markt. Dit geldt óók voor grootverbruikers: onlangs stegen de variabele energietarieven bijvoorbeeld nog met 25%. Zo zie je: je kunt na enkele maanden alweer voordeliger uitkomen met een ander contract.