In januari van dit jaar werd in Duitsland een nieuwe antimonopoliewet aangenomen die optreden mogelijk maakt tegen bedrijven die te veel macht op de markt krijgen. De toezichthouder, het Bundeskartellamt, gaat nu onderzoeken of dat bij Apple het geval is en kan, wanneer dat zo is, beperkende maatregelen opleggen. President Andreas Mundt: “We gaan nu onderzoeken of Apple een digitaal ecosysteem rond de iPhone met het eigen iOS-besturingssysteem heeft gebouwd, dat verschillende markten beslaat.” De waakhond doelt daarmee op de verwevenheid van Apple’s hardware met allerlei diensten zoals Apple Music, iCloud, AppleCare en Apple TV.

App Store

De toezichthouder richt zijn pijlen echter vooral op de App Store, “omdat die Apple op vele manieren in staat stelt om de zakelijke activiteiten van derden te beïnvloeden.” De kartelwaakhond doelt daarmee op de macht die Apple heeft over het wel of niet toelaten van apps voor zijn iPhones en iPads, het voortrekken van zijn eigen apps en over de verplichte commissie die andere app-bouwers moeten betalen. Maar ook het feit dat sinds iOS-versie 14.5 adverteerders Apple-gebruikers niet meer zomaar mogen volgen, wordt kritisch bekeken. Tegen die wijziging hebben naast Facebook ook veel reclamebureaus en mediabedrijven bezwaar gemaakt.



Facebook is overigens een van de andere drie bedrijven die in Duitsland op dit moment tegen het licht worden gehouden, de andere zijn Google en Amazon. Ook in breder Europees verband en in het Verenigd Koninkrijk lopen onderzoeken tegen Apple en Google.

Werkgelegenheid

Apple heeft in een reactie laten weten dat het uitziet naar een “open dialoog” met de waakhond. Het bedrijf voegde eraan toe dat alle bedrijvigheid rond zijn iOS-apps goed is voor ruim 250.000 Duitse banen.