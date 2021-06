Op zondag 20 juni is het World WiFi Day. Op die dag wordt even stilgestaan bij de grote rol die internet speelt in het dagelijks leven van mensen over de hele wereld. Zo ook in Nederland: in 2020 gebruikte volgens cijfers van Internet World Stats 95,6 procent internet. devolo (van de powerline-adapters) hield naar aanleiding van World WiFi Day een enquête over de perceptie van wifi onder Nederlanders. Wat blijkt? Bijna driekwart (73 procent) vindt draadloos internet thuis net zo belangrijk als water en elektriciteit. 40 procent gaf zelfs aan liever een dag zonder water te zitten dan zonder wifi.



Als Nederlanders last hebben van wifi-problemen, dan is dat meestal tijdens het internetten (44 procent). En wanneer de internetverbinding niet werkt zoals-ie moet werken, weet 23 procent van de Nederlanders niet wat de oorzaak is.

Cijfertjes

Met die eerder genoemde 95,6 procent internetdekking scoort Nederland hoog in het Europese gemiddelde, dat op bijna 88 procent ligt. In de Scandinavische en enkele Baltische landen liggen de percentages nog wat hoger en IJsland spant met 99 procent de kroon. Onderaan bungelen San Marino en Vaticaanstad met zo’n 60 procent. Wereldwijd liggen de percentages uiteraard heel anders: in Afrika beschikt zo’n 11 procent van de bevolking over internet en in het Midden-Oosten is dat nog geen vier procent. Ook op het Noord-Amerikaanse continent heeft nog niet de helft van de inwoners een internetaansluiting (44 procent)



Wil je nog meer cijfertjes weten die betrekking hebben op internet, hoeveel websites er zijn bezocht hoeveel mails verstuurd, tweets verzonden en computers gehackt? Internetlivestats.com is daarvoor onze persoonlijke favoriet. Leuk om daar eens in te duiken op World WiFi Day.