De EU verwacht een grote impact van de nieuwe spelregels die vanaf juli gaan gelden. Ze zijn vooral bedoeld om oneerlijke concurrentie tegen te gaan en om ondeugdelijke producten te weren. Voor dat laatste moeten grote internationale leveranciers een vertegenwoordiger in de EU gaan aanstellen waar consumenten terecht kunnen. Brussel rekent op zo’n zeven miljard euro per jaar aan extra belastinginkomsten, zo meldt de Duitse nieuwssite Heise.de



De belangrijkste wijziging is dat de huidige vrijstellingsgrens van 22 euro voor importproducten komt te vervallen. Ook op die goedkopere producten komt voortaan 19 procent invoerbelasting. Bovendien moeten de bedrijven handlingskosten gaan betalen aan de bezorgers in het land waar geleverd wordt. De maatregels zullen daarom vooral Chinese webwinkels zoals AliExpress en Wish treffen, die het moeten hebben van goedkope producten en die tot nu toe belastingvrij direct konden leveren. Een bestelling van € 22,- gaat binnenkort € 26,18 inclusief invoerbelasting kosten en daar komen dan de handlingkosten voor de bezorger, tot zo’n € 13,-, nog bij. Opeens kost het pakketje dan bijna 40 euro.



(Foto: flickr.com)

Chinese overmacht

Een reden voor de opmars van de Chinese webshops is dat ze Europese klanten rechtstreeks leveren, vaak via platforms als Amazon. Op de Amazon-platformen in Spanje, Frankrijk en Italië komt meer dan de helft van de tienduizend grootste verkopers uit China, zo berekende marktonderzoeksbureau Marketplace Pulse. In Nederland becijferde de Thuiswinkel Markt Monitor dat wij in 2019 1,1 miljard euro uitgaven aan producten vanuit het buitenland. Chinese webwinkels zoals AliExpress staan daarbij op de eerste plaats, met bijna 33 procent marktaandeel.

Productveiligheid

Een ander kritiekpunt vanuit Brussel is dat de webwinkels zich te weinig aantrekken van de productveiligheid. Dat laatste mag je ook concluderen uit een recent onderzoek dat de Deense Kamer van Koophandel vorig jaar uitvoerde. Deze organisatie bestelde 50 producten in China - voornamelijk speelgoed en elektronica - via webshops als Amazon, Alibaba en Wish. 46 daarvan overtraden de EU-veiligheidsregels en vermeldden op het pakketje een andere waarde dan wat er echt voor betaald was. In 16 gevallen was eigenlijk invoerbelasting verschuldigd, maar in geen enkel geval werd deze betaald, omdat de verkopers hadden gesjoemeld bij het opgeven van de waarde van de producten. Bij niet één van de producten kwam de naam van de verkoper op het platform overeen met die van de verzender.



Overigens blijven de allergoedkoopste AliExpress-producten, tot een waarde € 5,25, ook na 1 juli belastingvrij. Heffingen onder de één euro hoeven namelijk niet afgedragen te worden.