De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) adviseert scholen, universiteiten en Justitie om niet meer te werken met de e-mail en clouddiensten van Google. De AP heeft daarover twee vertrouwelijke rapporten uitgebracht, zo schrijft het Financieel Dagblad dat de rapporten in handen heeft. In die rapporten schrijft de Autoriteit dat de Google-programma’s niet voldoen aan de Europese privacywetgeving.



In de AVG zijn de regels rond gegevensverwerking strak vastgelegd. De AP stelt dat onderwijsinstellingen bij het gebruik van Google-software niet weten hoe en waar persoonlijke gegevens over hun leerlingen en studenten verwerkt worden, voor welk doel, en met welke grondslag. Daarom “kan deze verwerking niet rechtmatig plaatsvinden”, zo citeert het FD de toezichthouder.



Producten zoals Gmail, Google Docs, Sheets en Classroom worden veel gebruikt in het onderwijs. De relatief lage kosten, het wijdverbreide gebruik van de programma's en het gemak van de vele templates en standaardoplossingen zijn daarvoor veel gehoorde argumenten. Afgelopen maart liet het ministerie van Onderwijs zich al kritisch uit over deze voorkeur voor Google, zo schreven wij op hcc.nl. Dat gold ook voor minister Grapperhaus van Justitie, die zich beklaagde over de populariteit onder ambtenaren van programma’s zoals Gmail, Google Workspace en Calendar. Het zijn dan ook deze twee ministeries die de AP om advies hadden gevraagd. De conclusies daarvan zijn dus behoorlijk hard.

Feedback gewaardeerd

Volgens het FD reageert Google diplomatiek op de verwijten met de mededeling dat de ‘feedback’ gewaardeerd wordt. Het bedrijf zegt zich wel degelijk aan de AVG-regels te willen houden en eventuele tekortkomingen te zullen oplossen. Google is overigens niet de enige softwareleverancier die onder vuur ligt vanwege de innige ICT-banden met onderwijsinstellingen. Ook Microsoft (met programma’s als Teams en Education) en Amazon (o.a. AWS Educate) worden kritisch gevolgd door de Europese privacy-toezichthouders.