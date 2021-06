Advertorial - Dat vandaag de dag je smartphone het belangrijkste onderdeel in je leven is, mag geen verrassing zijn. We willen meer contact, meer verbonden en alles zien op social media. We krijgen geen genoeg van Instagram, Snapchat en TikTok. We scrollen wat af op een dag.

En dankzij telefoonhoesjes, kan je de smartphone neerzetten en lekker gebruiken voor Netflix. Want je favoriete films en series kan je tegenwoordig overal kijken. Toch kan je nog veel meer uit je telefoon halen en waarschijnlijk doe je dat nu nog niet.



Meer accessoires

Er zijn honderden, misschien wel duizenden soorten accessoires die je voor je smartphone kan gebruiken. Het maakt niet uit of je een Apple IPhone of een Samsung Galaxy telefoon hebt. Alles is erop gericht om jou de beste ervaring met je smartphone te geven. De meeste zullen direct denken aan een telefoonhoesje en een screen protector. Maar het gaat veel verder. Een snellader of een draadloze oplader zijn voor veel mensen al een uitkomst. Of popsockets in verschillende grootte of kleuren. Zelfs verschillende materialen. Misschien ben je juist op zoek een styluspen om je grote scherm optimaal te gebruiken of juist een toetsenbordje. Dit soort accessoires zorgen ervoor dat jij alles uit je smartphone kan halen.



Meer dan een telefoon

Dat we de smartphone meer als computer gaan gebruiken en minder als telefoon, is een stukje technologische evolutie. Maar misschien ook wel gewoon gemak. De vooruitgang van de smartphone gaat zelfs een stuk sneller dan verwacht. De technologie DEX van Samsung is hier een uitstekend voorbeeld van. Dit geeft je de mogelijkheid als gebruiker om je Samsung Galaxy-telefoon als echte desktopcomputer te gebruiken. Er moet een toetsenbord, muis en monitor worden aangesloten en vervolgens ben je vrij om je Samsung-telefoon als computervervanger te gebruiken. Tik een document in Word, of verstuur een mail. Log via de browser in op je werkomgeving of maak er een game computer van. Het is allemaal mogelijk. Het idee om een smartphone als je computer te gebruiken, is niet eens zo een gek idee.

Handige hardware

De nieuwste smartphones zijn uitgerust met zware hardware specificaties. Een quad, hexa of zelfs een octa core processor zijn tegenwoordig heel normaal in een smartphone. Een quadcore processor of zelfs een octa core processor, zijn ook terug te vinden in laptops en desktops computers. Ook de hoeveelheid opslag en werkgeheugen zijn vergelijkbaar met een laptop. In de meeste Android-toestellen is al 6 tot 8 gb werkgeheugen te vinden. De flagship Android-toestellen hebben zelfs tot 16gb werkgeheugen. Dit is in sommige gevallen meer dan een gemiddelde laptop. Dit maakt de stap om een smartphone volledig te gebruiken als je dagelijkse computer, een stuk kleiner. Misschien is het al je dagelijkse computer, maar zie je het nog niet zo. Met een goede houder, toetsenbord en een headset op koptelefoon, kan je eigenlijk al je telefoon volledig als computer gebruiken. Maar dat lukt alleen met de juiste accessoires.