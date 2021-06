Oud-Microsoft-topman Bill Gates stopt een vermogen in de ontwikkeling van metamaterialen, synthetische materialen met eigenschappen die niet in de natuur voorkomen. Deze moeten een nieuwe revolutie gaan brengen in het ontwerp van computers en andere techniek.

“Metamaterialen als kerntechnologie staan op het punt om door te gaan breken in de industrie.” Dat zeggen althans de oprichters van MetaVC Partners, een nieuw tech-investeringsfonds in San Francisco. Metamaterialen zijn synthetische materialen die op microscopisch niveau zo in elkaar zijn geknutseld, dat zij elektromagnetische, akoestische en mechanische eigenschappen bezitten die niet in de natuur voorkomen. Ze gaan bijvoorbeeld anders om met natuurlijke fenomenen als licht en geluid, waardoor je er andere dingen mee kunt dan met gewone materialen. Zo kunnen ze bijvoorbeeld worden ingezet om voorwerpen onzichtbaar te maken, om maar eens een ding te noemen.



MetaVC wil als investeringsfonds 100 miljoen dollar in deze technologie stoppen en heeft zijn eerste grote geldschieters binnen: Microsoft-oprichter Bill Gates en oud-Microsoft CTO Nathan Myhrvold, zo schrijft The Wall Street Journal. Met het geld moet de technologie van de tekentafel naar de markt worden gebracht.



(Foto: Neurophos)

Optische computers

Toepassingen zijn onder andere veel kleinere en lichtere lenzen, antennes en sensoren. Maar ook de ontwikkeling van extreem zuinige optische computers, die voor hun berekeningen werken met fotonen in plaats van elektronen, zou sterk gebaat zijn bij metamaterialen. Zo is Neurophos een van de bedrijven waar MetaVC in investeert. Dit bedrijf maakt optische processors met behulp van metamaterialen. Het idee is daarbij dat optische transistors de conventionele transistor gaan vervangen. Deze techniek staat nog in de kinderschoenen en niet iedereen is ervan overtuigd dat dit ooit haalbare kaart wordt.