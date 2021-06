Het nieuwe aanbod is beschikbaar met een tweejarig abonnement. Tisha van Lammeren, consumentendirecteur van T-Mobile, noemt dit een vorm van ‘harde bundeling’: het pakket wordt geleverd met facturering door T-Mobile en een inkomstenaandeel voor de partners Netflix en RTL, de moedermaatschappij van Videoland. Techwebsite Telecompaper schrijft hierover. Volgens T-Mobile zijn Netflix en Videoland de populairste SVOD-diensten (Subscription Video On Demand) van Nederland. Verder maakt nu ruim een vijfde van de Nederlandse huishoudens gebruik van minimaal twee SVOD-diensten, waarvan 13 procent met zowel Netflix als Videoland.

Vier euro besparing

Het nieuwe pakket maakt deel uit van T-Mobile’s onbeperkte mobiele abonnementen. Het standaard mobiele abonnement kost € 35,- per maand voor onbeperkt data, bellen en sms’en of € 37,50 met ‘beveiligingsoptie’. Met ‘Onbeperkt Uit & Thuis’ voor € 50,- per maand krijgen klanten ook thuis een vaste breedbandaansluiting.



Bij het pakket krijg je toegang tot Netflix en Videoland op elk twee gelijktijdige schermen. Dit zou normaal gesproken respectievelijk € 11,- en € 8,- per maand kosten voor de videodiensten, wat een besparing van vier euro per maand oplevert voor T-Mobile-klanten. Klanten kunnen ook upgraden naar Netflix Premium voor toegang op vier schermen, met dezelfde maandelijkse kostenbesparingen.



Ook bij T-Mobile’s concurrenten KPN en Vodafone is het mogelijk om Netflix en Videoland aan een abonnement te koppelen en via de telecomprovider gefactureerd te krijgen. Daar hangt hooguit gemak, maar geen prijsvoordeel aan.