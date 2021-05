Apple is in Zuid-Korea een campagne gestart om de voormalige klanten van LG voor zich te winnen. Wie bij aankoop van een iPhone 12 zijn oude LG inlevert, krijgt 135 dollar bonus bovenop de inruilwaarde van het toestel. Zo probeert Apple vaste grond onder de voeten te krijgen in het land van aartsrivaal Samsung.

LG Electronics kondigde vorige maand aan dat het bedrijf per 31 juli stopt met de verkoop van mobiele telefoons. Voor Apple is dit een uitgelezen kans om marktaandeel te veroveren in het land dat traditioneel wordt geregeerd door Samsung. Deze grootste smartphoneleverancier ter wereld heeft in Zuid-Korea op dit moment 65 procent van de markt in handen, Apple 21 procent en LG 13 procent. Er is Apple dus veel aan gelegen om dat marktaandeel te pakken, of in ieder geval te voorkomen dat LG’ers overstappen naar Samsung.

150.000 won

Apple heeft nu met de Zuid-Koreaanse telefoonaanbieders afgesproken dat ex-LG-klanten bovenop de inruilwaarde van hun toestel een extra bonus krijgen van 150.000 won, oftewel 135 dollar. Dat wil zeggen: bij aanschaf van een iPhone 12 of een 12 mini. Dit meldt het Koreaanse persbureau Yonhap News Agency op basis van zijn bronnen in de telecomwereld.



Het is de eerste keer dat Apple een dergelijke inruilactie organiseert voor andere merken. De actie loopt tot 25 september. Het moet wel om een 4G- of 5G-LG-toestel gaan en het moet langer dan een maand gebruikt zijn om in aanmerking te komen voor inruil. In het charmeoffensief heeft Apple daarnaast een tweede Flagship Store geopend in Seoel.





Tegenaanval

Rivaal Samsung heeft volgens het Zuid-Koreaanse persbureau inmiddels al aangekondigd dat het in de tegenaanval gaat met een vergelijkbare actie. Daarbij kunnen Koreanen hun LG de komende drie weken inruilen tegen een Galaxy S21, Z Fold2, Flip 5G of Galaxy Note 20. De inruilbonus is niet bekendgemaakt. Game-on!