Extended Power Range (EPR), dat is de naam die is bedacht voor de nieuwe standaard die USB-C-kabels een flinke boost moet geven. Verantwoordelijk voor deze sprong voorwaarts is het USB Implementers Forum (ESC-IF), het samenwerkingsverband van techbedrijven die de USB-technologie ontwikkelen. USB-IF maakte de upgrade deze week wereldkundig in zijn 2.1-versie van de USB-specificaties. Op de website van USB-IF staat de nieuwe specificatie als PDF in een ZIP-bestand, vooral interessant voor de liefhebbers.

Hogere spanning

De USB-C-kabel is nog relatief nieuw. Hij levert behalve data ook stroom en met zijn ovale uitgang kun je hem niet verkeerd inpluggen. In eerste instantie was USB-C vooral geschikt om toetsenborden, muizen en printers aan de computer te koppelen, maar inmiddels dient hij ook als universele laadkabel voor veel smartphones en tablets.



Het laden via USB Power Delivery was tot nu toe beperkt tot een spanning van maximaal 20V bij 5A, waardoor het laden van een standaard laptop wel zo’n beetje het maximum was. Volgens de nieuwe specificatie gaat de Extended Power Range echter een spanning toestaan van 28 tot 40V bij 5A. Daardoor wordt laden via USB-C mogelijk van 140 tot 240 Watt, geschikt dus voor apparaten met een veel grotere stroombehoefte, zoals zwaardere game-laptops en 4K-televisies.

Duidelijk herkenbaar

Voor het gebruik van EPR zijn wel nieuwe laders en nieuwe kabels nodig. Wanneer deze in de handel zullen komen, is nog niet bekend. De nieuwe USB-C-kabel krijgt een ander uiterlijk om hem te onderscheiden van de huidige Standard Power Delivery-kabel. Bovendien komt er een elektronische markering die zorgt dat de kabel alleen met 240 Watt geladen kan worden als hij geschikt is voor de bijbehorende spanning. Het is de bedoeling dat de gewone USB-C-kabel langzaam uit de markt gaat verdwijnen.