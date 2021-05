Microsoft Teams is vooral bekend als een handige manier om eenvoudig te chatten met collega's en waarmee jezelf ook een chatgroep kunt aanmaken. Daarin kun je videobellen met elkaar en bestanden delen. Gisteren kondigde Microsoft de algemene beschikbaarheid van persoonlijke functies in Teams aan waarmee je gemakkelijker kunt bellen, chatten, plannen en grote en kleine afspraken kunt organiseren met je persoonlijke omgeving. Door het toevoegen van nieuwe vergader- en chatervaringen binnen de persoonlijke functies voor Teams, waaronder de nieuwe modus Together en live reacties, kun je de gesprekken met familie en vrienden leuker en interactiever maken. Jammer genoeg is op het moment van schrijven nog niet bekend wanneer je hierover kunt beschikken, we wachten op antwoord van Microsoft.

Together-mode

De Together-mode (Samen-modus) is volgens Microsoft een belangrijk kenmerk van Teams en (binnenkort?) beschikbaar voor gebruik in je persoonlijke leven. Je kunt elk normaal videogesprek omzetten in een gedeelde virtuele omgeving met de modus Samen, zodat je het gevoel krijgt dat je je in dezelfde ruimte bevindt als je familie en vrienden. Je kunt kiezen uit verschillende nieuwe virtuele omgevingen, zoals een gezinslounge, een koffieshop of zelfs een zomerverblijf om je gesprekken boeiender, leuker en meer verbonden te maken, zelfs als je niet thuis bent.

Voorbeeld van verschillende scènes in de Together-modus in een video-oproep

Live emoji's en GIF's

Voor meer emotie en persoonlijkheid in gesprekken met je vrienden en familie kun je gebruikmaken van live emoji-reacties en GIF's.

Links naar Teams

Bij het opzetten van een videogesprek hoef je je geen zorgen te maken over wie Teams kan gebruiken of dat je verschillende links voor verschillende apparaten nodig heeft. Links naar videogesprekken in Teams kunnen met iedereen worden gedeeld, zelfs als ze geen Teams gebruiken. Je vrienden of familie kunnen met elk apparaat (pc, Mac, iOS en Android) of webbrowser deelnemen aan een vergadering. Dit maakt het zo gemakkelijk om alles te plannen, van een klein samenzijn met familie of zelfs een virtuele bruiloft. Bovendien kun je heel veel mensen uitnodigen, zodat er voor iedereen plaats is.



Meer weten? In deze Engelstalige blog en op deze pagina tref je alle informatie over de algemene beschikbaarheid van persoonlijke functies in Teams.