Het is niet eerder voorgekomen dat we wereldwijd zo verbonden waren als nu. We besteden meer en meer tijd online. Dat is ook helemaal niet zo gek in een pandemie. Dingen die we voorheen als normaal beschouwden, zijn dat nu helemaal niet meer. Boodschappen doen, kleding kopen, vergaderingen, bioscoopje en zelfs les krijgen. Het is allemaal digitaal geworden. Allemaal via internet en tv. Dat heeft veel voordelen. Er zijn bijvoorbeeld een hoop minder files op de weg. Maar de files op de digitale snelweg zijn exponentieel toegenomen.

Digitale file

Internet en snelwegen lijken misschien niet veel met elkaar gemeen te hebben, maar schijn bedriegt. Snelwegen en autowegen zorgen ervoor dat wij snel van deur tot deur kunnen reizen. Als wij bijvoorbeeld ’s ochtends allemaal naar werk toe rijden en we doen dat op hetzelfde tijdstip, dan krijgen we een file op de weg. Er zijn dan meer auto’s tegelijk en te weinig weg waar ze allemaal tegelijk terecht kunnen. Als we tegenwoordig internet en tv gebruiken, dan gebeurt eigenlijk precies hetzelfde. Want tv is vandaag de dag ook gewoon digitaal. Met een laptop, telefoon of televisie maken we contact met het internet. We vragen dan contact met een server waar filmpjes, muziek of werk op staat. Dat zijn allemaal kleine datapakketjes die heen en weer gaan. Over een internetlijn. Die lijn werkt dus als een snelweg, want voor de films op Netflix moet er bij het internetknooppunt links afgeslagen worden, terwijl voor de muziek op Spotify er rechtsaf geslagen moet worden. Al die datapakketjes hebben een adres erin verwerkt zitten, net als wij dat in of hoofd hebben of in de navigatie. Zo weet je zeker dat jouw Netflix film niet per ongeluk terecht komt bij een adres van 3 straten verder op. Als we nu bedenken dat de hele buurt waar je in woont, nu op dezelfde tijdstippen gebruikmaakt van internet en dat komt in de buurt van 12 tot 16 uur per dag in de huidige pandemie-situatie, dan begrijp je misschien waarom het internet traag kan zijn. Of websites niet reageren. Het is een stuk drukker op de internetsnelwegen, een digitale file zeg maar.

Sneller, Snelst

Wachten op een website die moet laden, is een doorn in het oog. De meest gehoorde ergernis. Maar daar is wat aan te doen. Zowel jij als ik kunnen dat eenvoudig zelf regelen. Wil je minder ergernissen met internet en tv? Dat wil iedereen toch? Ik in ieder geval wel. Neem je internet en tv abonnement eens onder de loep. Hoe hoog is je downloadsnelheid? Grote kans dat die veel te laag is. En dus niet meer voldoet aan jouw huidige vraag voor internetsnelheid. Een snelheid van minimaal 50 Mbit per seconde is echt wel aan te raden. Liever hoger. Voor een gemiddeld huishouden is 100 Mbit per seconde eigenlijk al de norm.

Optimaal muziek en films

We willen allemaal genieten van goede muziek op Tidal of Spotify en optimale kwaliteit als we een film streamen via Netflix of Disney+. Maar daar hebben een vandaag de dag gewoon snel internet voor nodig. Zo simpel is het. Zonder snel internet, dat aansluit bij hoe we daar gebruik van maken, lopen we tegen frustraties aan. Dat is in deze digitale tijden wel het laatste wat we willen.