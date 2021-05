In navolging van Apple gaat nu ook Google van app-makers eisen dat ze duidelijk maken welke data ze verzamelen over hun gebruikers. Apps die niet aan de privacy-norm voldoen, worden vanaf 2022 uit Google Play verwijderd.

In een blog van Android-productmanager Suzanne Frey kondigt Google een nieuw beleid aan voor zijn appwinkel Google Play, “dat gebruikers zal helpen te begrijpen welke gegevens een app verzamelt of deelt, of die gegevens beveiligd zijn en of er aanvullende details zijn die van invloed zijn op privacy en beveiliging.” Google komt hier enkele maanden mee nadat concurrent Apple een vergelijkbaar initiatief had genomen voor zijn App Store. Komende zomer wil Google zijn nieuwe app-beleid helemaal uitgewerkt hebben en bekendmaken. Vanaf 2022 zullen app-bouwers zich aan de regels moeten houden, op straffe van uitsluiting uit de appwinkel.

Hieronder zie je het tijdspad dat Google in gedachten heeft.











Wat en hoe

Het techbedrijf wil dat app-bouwers voortaan transparanter worden, zodat gebuikers op een makkelijke manier kunnen zien welke data de app verzamelt, zonder dat ze daarvoor door ellenlange passages met kleine lettertjes hoeven. Google wil dat apps een helder privacy-beleid kunnen overleggen, waarin onder andere staat:

- Welk type gegevens wordt verzameld en opgeslagen. Voorbeelden van mogelijke opties zijn een geschatte of precieze locatie, contacten, persoonlijke informatie (bijvoorbeeld naam, e-mailadres), foto's en video's, audiobestanden en opslagbestanden;



- Hoe de gegevens worden gebruikt. Voorbeelden van mogelijke opties zijn de app-functionaliteit en personalisatie.



Google zegt er expliciet bij dat de nieuwe regels voor iedereen gaan gelden, inclusief Google’s eigen apps. Een volgende stap zou zijn om die dataverzameling van apps ook uit te kunnen zetten, zoals mogelijk is op iPhones sinds de recent gelanceerde iOS-versie 14.5





Verplichte tweestapverificatie

Behalve het bovenstaande nieuws maakte Google deze week ook bekend dat het bedrijf verplichte tweestapsverificatie gaat invoeren bij het inloggen in een Google-account. Tot nu toe is 2FA nog een vrijwillige keuze, binnenkort wordt het dus de standaard bij inloggen.

Volgens de zoekgigant vormen wachtwoorden de grootste bedreiging voor online beveiliging, omdat ze gemakkelijk te stelen en moeilijk te onthouden zijn en het beheren ervan vervelend kan zijn. Google raadt zijn gebruikers dan ook aan om een wachtwoordmanager te gebruiken en linkt daarbij uiteraard door naar zijn eigen wachtwoordbeheerder in de Chrome-browser.

Mocht je al een dedicated wachtwoordmanager gebruiken en wil je van de wachtwoord pop-ups in Chrome af? Lees hier hoe je dat doet.