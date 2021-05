Iedere dag is het wel de dag van iets. Zo hadden we nog niet zo lang geleden World Backup Day, morgen is het de beurt aan World Password Day: in 2013 geïntroduceerd door computer- en processorfabrikant Intel om zijn klanten te wijzen op de noodzaak van sterke wachtwoorden voor veilig digitaal verkeer. Sinds die tijd is de eerste donderdag va de meimaand wachtwoorddag.

Voor wie al die ‘dagen van’ niet allemaal op een rijtje heeft staan, is er altijd nog Wikipedia. Hier vind je een behoorlijk overzicht van dagen die je niet wil missen: https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_minor_secular_observances





Hoe dan ook, de noodzaak van sterke wachtwoorden is niet te onderschatten, gezien de vele berichten over phishing, ransomware en datalekken. Jim Cox van cybersecuritybedrijf Proofpoint deelt zijn tips met ons. Hij schreef ze speciaal voor thuiswerkers, maar ze gelden net zo goed voor de particuliere gebruiker.

Tips voor wachtwoordbeheer

• Wijzig wachtwoorden regelmatig en hergebruik ze nooit. Als je denkt dat er een kans is dat je data gevaar loopt, neem deze voorzorgsmaatregel dan direct en stel je manager op de hoogte van het beveiligingsprobleem.

• Schrijf nooit je wachtwoorden ergens op. Maar als je je wachtwoord dan toch moet opschrijven, zorg er dan in ieder geval voor dat deze niet zichtbaar is.

• Gebruik een wachtwoordmanager om willekeurige wachtwoorden te maken die veilig worden opgeslagen, gecodeerd en toegankelijk zijn op alle persoonlijke apparaten. Dergelijke software is relatief eenvoudig te implementeren en beschikbaar als een cloud-gebaseerde dienst, waardoor het een verstandige investering is voor bedrijven

• Implementeer, indien beschikbaar, tweefactor-authenticatie op accounts en apparaten om apparaten verder te beveiligen. Dit is vooral belangrijk voor personeel met toegang tot gevoelige informatie.



Tips voor het aanmaken van wachtwoorden

• Wachtwoorden moeten uit ten minste 12 tekens bestaan, met minimaal twee of drie verschillende soorten tekens op willekeurige plaatsen. Vermijd hoofdletters aan het begin en cijfers of symbolen aan het eind. Hoewel deze vereisten lastig lijken, kunnen ze heel effectief zijn en kan de rompslomp worden verminderd door gebruik te maken een wachtwoordmanager.

• Vermijd het gebruik van persoonlijke informatie bij het maken van een wachtwoord, zoals geboortedata of de namen van personen, huisdieren of sportteams.

• Maak een wachtwoordzin: Maak een zin en gebruik de eerste letter of de eerste twee letters van elk woord als je wachtwoord en combineer dit met andere tekens.